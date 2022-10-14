Насколько высоким будет ребенок можно узнать не только по росту родителей: что выяснили ученые

Новое исследование предполагает, что ДНК является лучшим индикатором, для предсказания роста ребенка, чем рост родителей.

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Согласно новому исследованию ученых из Великобритании и Австралии, рост взрослого человека в основном определяется информацией, закодированной в нашей ДНК. Именно ДНК является лучшим предсказателем роста будущего ребенка, а не рост его биологических родителей, пишет Daily Mail.

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По словам ученых, они провели самый большой анализ ДНК в истории, в котором изучили ДНК 5 млн человек со всего мира. Ученые считают, что их исследование заполняет значительный пробел в понимании того, как генетические различия объясняют разницу в росте между людьми.

По словам Лоика Йенго из Университета Квинсленда, Австралия, 80% различий в росте между людьми определяются генетическими факторами. Поэтому исследование ДНК является более точным индикатором для определения роста будущего ребенка.

"Сейчас рост ребенка лучше всего узнать с помощью среднего роста его биологических родителей, но с помощью геномных данных можно дать более точную оценку роста", — говорит Йенго.

Ученые считают, что таким образом родители будут знать, как будет развиваться их ребенок и в этом случае можно сразу определить потенциальные проблемы в развитии.

[ + – ] "Сейчас рост ребенка лучше всего узнать с помощью среднего роста его биологических родителей, но с помощью геномных данных можно дать более точную оценку роста", — говорит Йенго Фото: Daily Mail

"С помощью исследований ДНК можно решить очень много проблем со здоровьем человека. Если мы сможем получить четкое представление о росте с помощью ДНК, можно будет лучше диагностировать и лечить болезни, на которые влияют гены, такие как болезни сердца или шизофрения", — говорит Эйрини Марули из Лондонского университета королевы Марии.

По словам ученых, если можно будет сопоставить определенные части генома с определенными признаками болезней, то можно будет разработать персонализированные методы лечения.

Ученые считают, что результаты их исследования могут помочь врачам обнаружить людей, которые не могут вырасти до генетически предсказанного уровня. И это поможет диагностировать скрытые болезни, которые могут влиять на рост или же общее состояние здоровья.

Но ученые и дальше хотят продолжать свое исследование, чтобы определить и другие факторы, влияющие на рост.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, на каком боку спать лучше: на правом или левом. Оказывается, любое положение влияние на здоровье и качество сна.

Также новое исследование предполагает, как уже писал Фокус, что от того, как и где ребенок проводит детство, зависит дальнейшее психическое здоровье человека во взрослой жизни.