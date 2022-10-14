Наскільки високою буде дитина, можна дізнатися не тільки за ростом батьків: що з'ясували вчені

Нове дослідження передбачає, що ДНК є кращим індикатором для прогнозування зросту дитини, ніж зріст батьків.

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Згідно з новим дослідженням вчених з Великобританії та Австралії, зріст дорослої людини в основному визначається інформацією, закодованою в нашій ДНК. Саме ДНК є найкращою провісницею зросту майбутньої дитини, а не зріст її біологічних батьків, пише Daily Mail.

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За словами вчених, вони провели найбільший аналіз ДНК в історії, в якому вивчили ДНК 5 млн людей з усього світу. Вчені вважають, що їхнє дослідження заповнює значну прогалину у розумінні того, як генетичні відмінності пояснюють різницю у зрості між людьми.

За словами Лоїка Єнго з Університету Квінсленду, Австралія, 80% відмінностей у зрості людей визначається генетичними факторами. Тому дослідження ДНК є точнішим індикатором визначення зросту майбутньої дитини.

"Зараз зріст дитини найкраще дізнатися за допомогою середнього зросту її біологічних батьків, але за допомогою геномних даних можна дати більш точну оцінку зросту", — говорить Єнго.

Вчені вважають, що таким чином батьки знатимуть, як розвиватиметься їхня дитина і тоді можна одразу визначити потенційні проблеми у розвитку.

[ + – ] "Зараз зріст дитини найкраще дізнатися за допомогою середнього зросту її біологічних батьків, але за допомогою геномних даних можна дати більш точну оцінку зросту", — говорить Єнго Фото: Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс.

"За допомогою досліджень ДНК можна вирішити дуже багато проблем зі здоров'ям людини. Якщо ми зможемо отримати чітке уявлення про зріст за допомогою ДНК, можна буде краще діагностувати та лікувати хвороби, на які впливають гени, такі як хвороби серця чи шизофренія", — каже Ейріні Марулі із Лондонського університету королеви Марії.

За словами вчених, якщо можна буде зіставити певні частини геному з певними ознаками хвороб, можна буде розробити персоналізовані методи лікування.

Вчені вважають, що результати їхнього дослідження можуть допомогти лікарям виявити людей, які не можуть вирости до генетично передбаченого рівня. І це допоможе діагностувати приховані хвороби, які можуть впливати на зріст або загальний стан здоров'я.

Але вчені й надалі хочуть продовжувати своє дослідження, щоб визначити інші чинники, що впливають на зріст.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, на якому боці спати краще: на правому чи лівому. Виявляється, будь-яка позиція впливає на здоров'я та якість сну.

Також нове дослідження передбачає, як писав Фокус, що від цього, як і де дитина проводить дитинство, залежить подальше психічне здоров'я у дорослому житті.