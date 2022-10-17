Дело не в плохом сексе. Ученые рассказали, почему женщины на самом деле симулируют оргазм

Часто предполагают, что женщины имитируют оргазм из-за усталости или желания наконец-то закончить неудачный секс. Но новое исследование показывает, что дело на самом деле в другом.

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Печальная статистика более ранних исследований показывает, что от 30 до 75% женщин имитируют оргазм в течение всей своей жизни. И эти цифры, по прогнозам исследователей, в дальнейшем будут только расти, в особенности среди молодого поколения, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии решила развеять мифы и наконец ответить на один из важнейших вопросов сексуальной жизни женщин — зачем они симулируют оргазм. В ходе исследования ученые предложили 360 женщинам, средний возраст которых составлял 33 года, заполнить анонимный опросник об их половой жизни.

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Все женщины, участвовавшие в опросе состояли в сексуальных отношениях с партнером, хотя бы один раз в жизни мастурбировали и изображали оргазм во время секса с партнерами. Изучив полученные данные, ученые пришли к выводу, что женщины, которым было трудно достичь пика удовольствия, чаще страдали от неуверенности в себе.

Ученые обнаружили, что симуляция оргазма напрямую связана с эмоциональным состоянием женщины, а также факта, находится ли она в постоянных отношениях. Дело в том, что в случайных связях партнерши больше мотивированны собственным удовлетворением и самооценкой, а потому с меньшей долей вероятности станут имитировать оргазм. В то же время женщины в серьезных отношениях, с большей долей вероятности озаботятся чувствами партнера и симулируют то, чего нет.

Ученые считают, что существует две главные причины имитации оргазма — неуверенность в себе и забота о самооценке партнер. Однако, основной причиной ученые все же считают первую — она проистекает из собственного чувства незащищенности женщины и наиболее связан с вероятностью имитации оргазма.

Опрос показывает, что большинство женщин имитировали оргазм, чтобы партнер не воспринял их какими-то ненормальными или неполноценными. Любопытно, что подобное поведение могло бы иметь место в краткосрочных отношениях или в начале пути пары. Однако исследователи обнаружили, что такая же тенденция сохраняется и в продолжительных отношениях.

В то же время ученые обнаружили, что имитация оргазма в большей степени связана именно с отношением к себе, а не к партнеру. Например, женщины состоящие в длительных отношениях, с большой долей вероятности могут имитировать оргазм, чтобы повысить самооценку партнера, помочь ему избежать разочарования, поддержать интерес или избежать конфликта. Но в других долгосрочных отношениях может также происходить и обратное — когда отношения налаживаются, желание доставить удовольствие партнеру уменьшается.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как вернуть секс в отношения.