Справа не в поганому сексі. Вчені розповіли, чому жінки насправді симулюють оргазм

Часто припускають, що жінки імітують оргазм через втому або бажання закінчити невдалий секс. Але нове дослідження показує, що справа насправді в іншому.

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Сумна статистика більш ранніх досліджень показує, що від 30 до 75% жінок імітують оргазм протягом усього свого життя. І ці цифри, за прогнозами дослідників, надалі тільки зростатимуть, особливо серед молодого покоління, пише Daily Mail.

Група вчених із Університету Етвеша Лоранда в Угорщині вирішила розвіяти міфи й нарешті відповісти на одне з найважливіших питань сексуального життя жінок: навіщо вони симулюють оргазм. У ході дослідження вчені запропонували 360 жінкам, середній вік яких становив 33 роки, заповнити анонімний опитувальник про їхнє статеве життя.

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Усі жінки, які брали участь в опитуванні, які були в сексуальних стосунках із партнером, хоча б один раз у житті мастурбували та зображували оргазм під час сексу з партнерами. Вивчивши отримані дані, вчені дійшли висновку, що жінки, яким було важко досягти піку задоволення, частіше страждали від невпевненості в собі.

Учені виявили, що симуляція оргазму безпосередньо пов'язана з емоційним станом жінки, а також факт, чи вона перебуває в постійних стосунках. Справа в тому, що у випадкових зв'язках партнерки більше мотивовані власним задоволенням і самооцінкою, а тому з меншою часткою ймовірності імітуватимуть оргазм. Водночас жінки в серйозних стосунках із більшою ймовірністю турбуватимуться про почуття партнера та симулюють те, чого немає.

Учені вважають, що є дві головні причини імітації оргазму — невпевненість у собі й турбота про самооцінку партнера. Проте основною причиною вчені все ж таки вважають першу — вона походить із власного почуття незахищеності жінки та найбільш пов'язана з імовірністю імітації оргазму.

Опитування показує, що більшість жінок імітували оргазм, щоб партнер не сприйняв їх якимись ненормальними чи неповноцінними. Цікаво, що така поведінка могла б мати місце в короткострокових стосунках або на початку шляху пари. Проте дослідники виявили, що така тенденція зберігається і в тривалих стосунках.

Водночас учені виявили, що імітація оргазму більшою мірою пов'язана саме зі ставленням до себе, а не до партнера. Наприклад, жінки, які перебувають у тривалих стосунках, із великою ймовірністю можуть імітувати оргазм, щоб підвищити самооцінку партнера, допомогти йому уникнути розчарування, підтримати інтерес або уникнути конфлікту. Але в інших довгострокових стосуках може також відбуватися й зворотне — коли вони налагоджуються, бажання зробити задоволення партнеру зменшується.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як повернути секс у стосунки.