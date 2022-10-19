Рождается самкой, а становится самцом. В Индийском океане обнаружен новый вид необычных рыб

Ученые смогли добраться к рыбе, окрашенной в цвета радуги, только с помощью специального снаряжения.

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Австралийский и мальдивские ученые обнаружили новый вид рыб, которые имеет яркий окрас, и живут рядом с Мальдивскими островами на глубине от 40 до 70 метров. Эти рыбы, как и другие их родственники меняют свой внешний вид и пол с возрастом. Они рождаются самками, а затем через некоторое время превращаются в самцов, пишет The Guardian.

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Новый вид красочных рыб ученые назвали Cirrhilabrus finifenmaa или сказочный губан с розовой вуалью. Эти рыбы живут среди коралловых рифов на глубине от 40 до 70 метров в Индийском океане. Их длина составляет от 7 до 8 см.

По словам Йи-Кай Теа из Исследовательского института Австралийского музея в Сиднее, Австралия, зоне в океане, которая простирается на 150 метров вниз все еще наполнена неизвестными уникальными видами морских существ, которые еще предстоит изучить ученым.

[ + – ] Новый вид красочных рыб ученые назвали Cirrhilabrus finifenmaa или сказочный губан с розовой вуалью. Эти рыбы живут среди коралловых рифов на глубине от 40 до 70 метров в Индийском океане. Их длина составляет от 7 до 8 см Фото: The Guardian

"Эта зона в океане очень неудобна для морских исследований. Здесь недостаточно глубоко, чтобы использовать подводные аппараты и слишком глубоко для погружения людей с обычным снаряжением. Поэтому нам пришлось использовать особое снаряжение для подводного плавания, чтобы обнаружить этот новый вид необычных рыб", — говорит Теа.

Новый вид получил название Cirrhilabrus finifenmaa из-за того, что слово finifenmaa на мальдивском языке означает розовый. С одной стороны, это указывает на необычный окрас рыбы, а с другой стороны это же слово используется для обозначения национального мальдивского цветка – розовой розы.

Как и другие виды губанов, представители этого нового вида могут менять свой внешний вид, а также они меняют свой пол с возрастом. Рождаясь как самки, через некоторое время эти рыбы превращаются в самцов. И в этом случае они имеют еще более яркий окрас.

Кстати, 3 года назад Йи-Кай Теа принимал участие в открытии еще одного ранее неизвестно вида губанов. Этот рыбы, которые получили название Cirrhilabrus wakanda или вибраниумовый сказочный губан, живут на глубине 60- 80 метров также в Индийском океана, но у берегов острова Занзибар. В длину они вырастают до 7 см.Они также со временем превращаются из самок в самцов и также меняют свой окрас.

[ + – ] Кстати, 3 года назад Йи-Кай Теа принимал участие в открытии еще одного ранее неизвестно вида губанов. Этот рыбы, которые получили название Cirrhilabrus wakanda или вибраниумовый сказочный губан, живут на глубине 60- 80 метров также в Индийском океана, но у берегов острова Занзибар. В длину они вырастают до 7 см Фото: The Guardian

Свое название этот вид получил в честь вымышленной страны Ваканда, родине супергероя из вселенной Marvel – Черной Пантеры.

"Эти рыбы также живут среди коралловых рифов в труднодоступной части океана. Что касается их названия, то вибраниум – это редкий металл, который был вплетен в костюм Черной Пантеры. Окрас этих рыб мне напомнил одежду жителей Ваканды из известного фильма", — говорит Теа.

Как уже писал Фокус, ученые требуют признать 71% поверхности Земли живым существом. В частности, это касается мирового океана.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, как полосы связаны с дрянным характером рыб-клоунов.