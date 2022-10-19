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Технологии и наука

Рождается самкой, а становится самцом. В Индийском океане обнаружен новый вид необычных рыб

рыба, губан, Cirrhilabrus finifenmaa
Фото: The Guardian | В Индийском океане обнаружен новый вид необычных рыб

Ученые смогли добраться к рыбе, окрашенной в цвета радуги, только с помощью специального снаряжения.

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Австралийский и мальдивские ученые обнаружили новый вид рыб, которые имеет яркий окрас, и живут рядом с Мальдивскими островами на глубине от 40 до 70 метров. Эти рыбы, как и другие их родственники меняют свой внешний вид и пол с возрастом. Они рождаются самками, а затем через некоторое время превращаются в самцов, пишет The Guardian.

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Новый вид красочных рыб ученые назвали Cirrhilabrus finifenmaa или сказочный губан с розовой вуалью. Эти рыбы живут среди коралловых рифов на глубине от 40 до 70 метров в Индийском океане. Их длина составляет от 7 до 8 см.

По словам Йи-Кай Теа из Исследовательского института Австралийского музея в Сиднее, Австралия, зоне в океане, которая простирается на 150 метров вниз все еще наполнена неизвестными уникальными видами морских существ, которые еще предстоит изучить ученым.

рыба, губан, Cirrhilabrus finifenmaa Fullscreen
Новый вид красочных рыб ученые назвали Cirrhilabrus finifenmaa или сказочный губан с розовой вуалью. Эти рыбы живут среди коралловых рифов на глубине от 40 до 70 метров в Индийском океане. Их длина составляет от 7 до 8 см
Фото: The Guardian

"Эта зона в океане очень неудобна для морских исследований. Здесь недостаточно глубоко, чтобы использовать подводные аппараты и слишком глубоко для погружения людей с обычным снаряжением. Поэтому нам пришлось использовать особое снаряжение для подводного плавания, чтобы обнаружить этот новый вид необычных рыб", — говорит Теа.

Новый вид получил название Cirrhilabrus finifenmaa из-за того, что слово finifenmaa на мальдивском языке означает розовый. С одной стороны, это указывает на необычный окрас рыбы, а с другой стороны это же слово используется для обозначения национального мальдивского цветка – розовой розы.

Как и другие виды губанов, представители этого нового вида могут менять свой внешний вид, а также они меняют свой пол с возрастом. Рождаясь как самки, через некоторое время эти рыбы превращаются в самцов. И в этом случае они имеют еще более яркий окрас.

Кстати, 3 года назад Йи-Кай Теа принимал участие в открытии еще одного ранее неизвестно вида губанов. Этот рыбы, которые получили название Cirrhilabrus wakanda или вибраниумовый сказочный губан, живут на глубине 60- 80 метров также в Индийском океана, но у берегов острова Занзибар. В длину они вырастают до 7 см.Они также со временем превращаются из самок в самцов и также меняют свой окрас.

рыба, губан, Cirrhilabrus wakanda Fullscreen
Кстати, 3 года назад Йи-Кай Теа принимал участие в открытии еще одного ранее неизвестно вида губанов. Этот рыбы, которые получили название Cirrhilabrus wakanda или вибраниумовый сказочный губан, живут на глубине 60- 80 метров также в Индийском океана, но у берегов острова Занзибар. В длину они вырастают до 7 см
Фото: The Guardian

Свое название этот вид получил в честь вымышленной страны Ваканда, родине супергероя из вселенной Marvel – Черной Пантеры.

"Эти рыбы также живут среди коралловых рифов в труднодоступной части океана. Что касается их названия, то вибраниум – это редкий металл, который был вплетен в костюм Черной Пантеры. Окрас этих рыб мне напомнил одежду жителей Ваканды из известного фильма", — говорит Теа.

Как уже писал Фокус, ученые требуют признать 71% поверхности Земли живым существом. В частности, это касается мирового океана.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, как полосы связаны с дрянным характером рыб-клоунов.