Народжується самкою, а стає самцем. В Індійському океані виявили новий вид незвичайних риб

Учені змогли дістатися до риби, забарвленої в кольори веселки, лише за допомогою спеціального спорядження.

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Австралійські та мальдівські вчені виявили новий вид риб, які мають яскраве забарвлення та живуть поряд із Мальдівськими островами на глибині від 40 до 70 метрів. Ці риби, як і інші їхні родичі змінюють свій зовнішній вигляд і стать із віком. Вони народжуються самками, а потім через деякий час перетворюються на самців, пише The Guardian.

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Новий вид барвистих риб учені назвали Cirrhilabrus finifenmaa або казковий губань із рожевою вуаллю. Ці риби мешкають серед коралових рифів на глибині від 40 до 70 метрів в Індійському океані. Їхня довжина становить від 7 до 8 см.

За словами Ї-Кай Теа з Дослідницького інституту Австралійського музею в Сіднеї, Австралія, зона в океані, яка простягається на 150 метрів униз, все ще наповнена невідомими унікальними видами морських істот, які ще належить вивчити вченим.

[ + – ] Новий вид барвистих риб учені назвали Cirrhilabrus finifenmaa або казковий губань із рожевою вуаллю. Ці риби мешкають серед коралових рифів на глибині від 40 до 70 метрів в Індійському океані. Їхня довжина становить від 7 до 8 см. Фото: The Guardian

"Ця зона в океані дуже незручна для морських досліджень. Тут недостатньо глибоко, щоб використовувати підводні апарати, і надто глибоко для занурення людей зі звичайним спорядженням. Тому нам довелося використовувати особливе спорядження для підводного плавання, щоб виявити цей новий вид незвичайних риб", — каже Теа.

Новий вид отримав назву Cirrhilabrus finifenmaa через те, що слово finifenmaa мальдівською мовою означає рожевий. Із одного боку, це вказує на незвичайне забарвлення риби, а з іншого боку, це слово використовується для позначення національної мальдівської квітки — рожевої троянди.

Як і інші види губанів, представники цього нового вигляду можуть змінювати свій зовнішній вигляд, а також вони змінюють свою стать із віком. Народжуючись як самки, через деякий час ці риби перетворюються на самців. І в цьому випадку вони мають ще яскравіше забарвлення.

До речі, 3 роки тому Ї-Кай Теа брав участь у відкритті ще одного раніше невідомого виду губанів. Ці риби, які отримали назву Cirrhilabrus wakanda або вібраніумовий казковий губань, живуть на глибині 60-80 метрів також в Індійському океані, але біля берегів острова Занзібар. У довжину вони виростають до 7 см. Вони також згодом перетворюються із самок на самців і також змінюють своє забарвлення.

[ + – ] До речі, 3 роки тому Ї-Кай Теа брав участь у відкритті ще одного раніше невідомого виду губанів. Ці риби, які отримали назву Cirrhilabrus wakanda або вібраніумовий казковий губань, живуть на глибині 60-80 метрів також в Індійському океані, але біля берегів острова Занзібар. У довжину вони виростають до 7 см. Фото: The Guardian

Свою назву цей вид отримав на честь вигаданої країни Ваканда, батьківщини супергероя зі всесвіту Marvel — Чорної Пантери.

"Ці риби також живуть серед коралових рифів у важкодоступній частині океану. Щодо їхньої назви, то вібраніум — це рідкісний метал, який був вплетений у костюм Чорної Пантери. Забарвлення цих риб мені нагадав одяг жителів Ваканди з відомого фільму", — говорить Теа.

Як уже писав Фокус, учені вимагають визнати 71% поверхні Землі живою істотою. Зокрема, це стосується світового океану.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як смуги пов'язані з поганим характером риб-клоунів.