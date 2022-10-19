Пересадка головного мозга человека: возможно ли это и какие проблемы могут возникнуть

Даже если преодолеть технические трудности при пересадке головного мозга, остаются этические соображения целесообразности таких действий.

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Трансплантология за последние десятилетия шагнула далеко вперед, хотя перед этим ученым пришлось пройти долгий нелегкий путь по успешным пересадкам органов. Уже пересаживают сердца и печень, а также можно пересадить даже лицо. Но ученые считают, что пересадка мозга если когда-либо и состоится, то точно не в ближайшем будущем. С этим связаны как технические трудности, так и в большей мере этические соображения. Если первые можно преодолеть, то с этической стороной вопроса не так все просто, пишет Live Science.

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Можно ли будет когда-нибудь пересадить мозг одного человека другому?

Ученые считают, что до того, как произойдет первая пересадка человеческого мозга пройдет очень много времени. Если конечно ученые вообще согласятся на проведение таких операций.

Дело также еще и в этической стороне вопроса. По сути пересадка мозга – это пересадка по факту всего тела. То есть, нужно ли спасать жизнь одного человека с помощью полного донорского тела, или же органы этого донора должны достаться нескольким людям? С другой стороны, мозг настолько сложный орган, который соединяется со спинным мозгом и любые нарушения могут привести к отторжению и смерти теоретического пациента.

[ + – ] Ученые считают, что до того, как произойдет первая пересадка человеческого мозга пройдет очень много времени. Если конечно ученые вообще согласятся на проведение таких операций Фото: ScienceAlert

Теоретически мозг можно пересадить вместе с головой, не извлекая его из черепа. Эксперименты на животных, когда им пересаживали вторую голову, уже проводились. Но большинство этих животных прожили от нескольких часов до нескольких дней. В самых уникальных случаях такие животные прожили пару месяцев.

"Раньше некоторые трансплантологии заявляли о том, что пересадка человеческого мозга – это вопрос недалекого будущего. Но я не думаю, что какой-то хирург или ученый возьмется за это. Я не считаю, что это произойдет", — говорит Фредрик Мейер, нейрохирург из Клиники Мейо, Рочестер, США.

Пересадка головы животным: краткая история

Ученые никогда не предпринимали попыток пересадить животным мозг отдельно от головы. Мозг является мягким органом, который запросто можно повредить. Также после пересадки нужно было бы соединить очень много нервов в черепе, что невероятно сложно. Поэтому ученые проводили пересадку целой головы разным животным.

Первая такая пересадка произошла в 1908 году. Ученые Алексис Каррель и Чарльз Гатри пересадили голову одной собаки другой собаке и получилось двухголовое существо. Но оно прожило всего несколько часов после операции.

[ + – ] В 1954 году советский ученый Владимир Демихов проводил эксперименты с пересадкой верхней части тела собак другим собакам. Такие двухголовые существа прожили всего несколько дней Фото: Live Science

В 1954 году советский ученый Владимир Демихов проводил эксперименты с пересадкой верхней части тела собак другим собакам. Такие двухголовые существа прожили всего несколько дней. Но одному существу удалось прожить целых 29 дней. Во время непродолжительной жизни эти двухголовые собаки имели возможность пить воду и их головы реагировали на визуальные стимулы. Но иммунная система начала отторжение инородного тела, что и привело к смерти животных.

В 70-х года прошлого века американский нейрохирург Роберт Уайт проводил эксперименты по пересадке только голов, без верхней части туловища, макакам-резусам. Он соединял именно две головы вместе. Эти двухголовые обезьяны могли жевать и глотать пищу, а также могли следить глазами за движениями предметов. Но эти существа были парализованы, так как их спинной мозг не функционировал нормально. Все эти обезьяны умерли в течение 36 часов после операции.

[ + – ] Эсперименты Демихова. Во время непродолжительной жизни эти двухголовые собаки имели возможность пить воду и их головы реагировали на визуальные стимулы. Но иммунная система начала отторжение инородного тела, что и привело к смерти животных Фото: wikipedia

Проблема с трансплантацией головы

Сейчас ученые научились бороться с отторжением инородных тел в организме человека с помощью специальных лекарств. Ученые также научились соединять сосуды при восстановлении поврежденных конечностей и органов. Теоретически такая процедура может помочь при успешной пересадке головы человека, чтобы кровь продолжала снабжать мозг.

Например, китайский ученый Сяопин Рен 7 лет назад провел эксперимент на мышах. Он соединил голову одной мыши с головой второй мыши и это соединение работало. Это произошло благодаря тому, что ученый разрезал одну из двух яремных вен и сонных артерий и соединил их с головой второй мыши. У первой мыши при этом не произошло нарушений. Но это животное также не прожило слишком долго.

[ + – ] Китайский ученый Сяопин Рен 7 лет назад провел эксперимент на мышах. Он соединил голову одной мыши с головой второй мыши и это соединение работало Фото: wikipedia

Что касается пересадки человеческого мозга, то остается проблема с разрезанием и присоединением спинного мозга. У ученых нет доказательств того, что в таком случае спинной мозг сможет нормально функционировать. Есть еще одна проблема: как предотвратить потерю кислородного снабжения мозга во время операции и сразу же после нее? Известно, что клетки мозга без кислорода начинают умирать уже через 5 минут.

Также, по словам ученых, неизвестно сможет ли человек вообще пережить пересадку головы. А если даже это и случится, то ничего не известно о том, какую боль будет ощущать обезглавленное тело.

И что касается этической стороны пересадки головы или мозга человеку. 6 лет назад Европейская ассоциация нейрохирургических обществ объявила трансплантацию головы людям неэтичной. Хотя это заявление и несет рекомендательный характер, все же нейрохирурги описали эту теоретическую операцию как ту, которая скорее всего приведет к смерти пациента.

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