Пересадка головного мозку людини: чи це можливо і які проблеми можуть виникнути

Навіть якщо подолати технічні труднощі при пересадці мозку, залишаються етичні міркування доцільності таких дій.

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Трансплантологія за останні десятиліття зробила крок далеко вперед, хоча до цього ученим довелося пройти довгий нелегкий шлях успішними пересадками органів. Вже пересаджують серця та печінку, а також можна пересадити навіть обличчя. Але вчені вважають, що пересадка мозку якщо колись і відбудеться, то точно не найближчим часом. З цим пов'язані як технічні проблеми, так і здебільшого етичні міркування. Якщо перші можна подолати, то з етичною стороною питання це не так просто, пише Live Science.

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Чи можна буде колись пересадити мозок однієї людини іншій?

Вчені вважають, що до того, як відбудеться перша пересадка людського мозку, пройде дуже багато часу. Якщо, звичайно, вчені взагалі погодяться на проведення таких операцій.

Справа також ще й у етичному боці питання. Насправді пересадка мозку – це пересадка за фактом всього тіла. Тобто, чи потрібно рятувати життя однієї людини за допомогою повного донорського тіла, чи органи цього донора мають дістатись кільком людям? З іншого боку, мозок настільки складний орган, який з'єднується зі спинним мозком і будь-які порушення можуть призвести до відторгнення та смерті теоретичного пацієнта.

[ + – ] Вчені вважають, що до того, як відбудеться перша пересадка людського мозку, пройде дуже багато часу. Якщо вчені взагалі погодяться на проведення таких операцій Фото: ScienceAlert

Теоретично мозок можна пересадити разом із головою, не виймаючи його з черепа. Експерименти на тваринах, коли їм пересаджували другу голову, проводилися. Але більшість цих тварин прожили від кількох годин до кількох днів. У найунікальніших випадках такі тварини прожили кілька місяців.

"Раніше деякі трансплантології заявляли про те, що пересадка людського мозку — це питання недалекого майбутнього. Але я не думаю, що якийсь хірург чи вчений візьметься за це. Я не вважаю, що це станеться", — каже Фредрік Мейєр, нейрохірург з Клініки Мейо, Рочестер, США.

Пересадка голови тваринам: коротка історія

Вчені ніколи не робили спроб пересадити тваринам мозок окремо від голови. Мозок є м'яким органом, який легко можна пошкодити. Також після пересадки потрібно було б поєднати дуже багато нервів у черепі, що неймовірно складно. Тому вчені проводили пересадку цілої голови різним тваринам.

Перша така пересадка відбулася у 1908 році. Вчені Алексіс Каррель і Чарльз Гатрі пересадили голову одного собаки іншому собаці і вийшла двоголова істота. Але вона прожила лише кілька годин після операції.

[ + – ] У 1954 році радянський вчений Володимир Деміхов проводив експерименти з пересадкою верхньої частини тіла собак іншим собакам. Такі двоголові істоти прожили лише кілька днів Фото: Seneca-Guns

У 1954 році радянський вчений Володимир Деміхов проводив експерименти з пересадкою верхньої частини тіла собак іншим собакам. Такі двоголові істоти прожили лише кілька днів. Але одній істоті вдалося прожити цілих 29 днів. Під час нетривалого життя ці двоголові собаки мали змогу пити воду та їхні голови реагували на візуальні стимули. Але імунна система почала відторгнення стороннього тіла, що призвело до смерті тварин.

У 70-х роках минулого століття американський нейрохірург Роберт Уайт проводив експерименти з пересадки тільки голів, без верхньої частини тулуба, макакам резусам. Він поєднував саме дві голови разом. Ці двоголові мавпи могли жувати та ковтати їжу, а також могли стежити очима за рухами предметів. Але ці істоти були паралізовані, оскільки їхній спинний мозок не функціонував нормально. Усі ці мавпи померли протягом 36 годин після операції.

[ + – ] Експерименти Деміхова. Під час нетривалого життя ці двоголові собаки мали змогу пити воду та їхні голови реагували на візуальні стимули. Але імунна система почала відторгнення стороннього тіла, що й призвело до смерті тварин Фото: wikipedia

Проблема із трансплантацією голови

Наразі вчені навчилися боротися з відторгненням сторонніх тіл в організмі людини за допомогою спеціальних ліків. Вчені також навчилися поєднувати судини при відновленні пошкоджених кінцівок та органів. Теоретично така процедура може допомогти при успішній пересадці голови людини, щоб кров продовжувала постачати мозок.

Наприклад, китайський вчений Сяопін Рен 7 років тому провів експеримент на мишах. Він поєднав голову однієї миші з головою другої миші, і це з'єднання працювало. Це сталося завдяки тому, що вчений розрізав одну з двох яремних вен та сонних артерій та поєднав їх із головою другої миші. У першої миші при цьому не було порушень. Але ця тварина також не прожила надто довго.

[ + – ] Китайський вчений Сяопін Рен 7 років тому провів експеримент на мишах. Він поєднав голову однієї миші з головою другої миші і це з'єднання працювало Фото: wikipedia

Щодо пересадки людського мозку, то залишається проблема з розрізанням та приєднанням спинного мозку. Вчені не мають доказів того, що в такому разі спинний мозок зможе нормально функціонувати. Є ще одна проблема: як запобігти втраті кисневого постачання мозку під час операції та одразу ж після неї? Відомо, що клітини мозку без кисню починають вмирати вже за 5 хвилин.

Також, за словами вчених, невідомо чи зможе людина взагалі пережити пересадку голови. А якщо навіть це й трапиться, то нічого не відомо про те, який біль відчуватиме обезголовлене тіло.

І щодо етичного боку пересадки голови чи мозку людині. 6 років тому Європейська асоціація нейрохірургічних товариств оголосила трансплантацію голови людям неетичною. Хоча ця заява і несе рекомендаційний характер, все ж таки нейрохірурги описали цю теоретичну операцію як ту, яка швидше за все призведе до смерті пацієнта.

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