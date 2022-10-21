Таинственный пакетик. На улицах Австралии обнаружили неизвестный науке наркотик

Лицо, принесшее кетамин анонимно, помогло открыть новый вид наркотика

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Трудно подумать о месте, куда можно прийти с небольшим прозрачным пакетиком, содержащим порошок для проверки. Однако в Австралии существует служба личной проверки на наркотики – CanTEST.

Во время одной из проверок кетамина химиками был обнаружен особый препарат. Его раньше никогда не видели в Австралии. К тому же, не было никакой клинической информации во всем мире, — пишет Science Alert.

Идентификация "химического X"

Идентификация новых психоактивных веществ – наркотиков, похожих на общепринятые запрещенные наркотики – является серьезной проблемой при тестировании таблеток. Каждый химикат имеет свой особый "отпечаток". Его заносят в базу данных для аналитиков.

Однако в этот раз там ничего не было. Патрик Йейтс, доктор философии из Исследовательской школы химии Австралийского национального университета, провел образец через первое оборудование: инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье (FTIR). Он содержал базу из более чем 30 000 химикатов.

После анализа сделали предположение, что этот кетамин может быть просто новым аналогом под названием 2-фтордезхлорокетамин (2-FDCK). Но Патрик усомнился. Тогда его аспирант обратился к инструменту сверхвысокоэффективной хроматографии с матрицей фотодиодов (UPLC-PDA). В результате получили образец, похожий на кетамин.

Однако было что-то не так. Скорость, с которой химическое вещество X развивалось (известно как время содержания), была сходной. Но поглощение ультрафиолетового излучения было отключено.

Обнаружили, что ни кетамина, ни 2-FDCK там не было. А наркотик был "чистым" и новым.

[ + – ] Химические формулы кетамина и похожего вещества Фото: Science Alert

Больше тестов после сомнения

Касторовое масло — бесценное медицинское средство для экстренной медицинской помощи. Оно также входит в группу запрещенных наркотиков. Вещество признали "кемаминоподобным". Человеку, который его принес, порекомендовали быть осторожным.

После этого химическое вещество X подвергали методу, который называется газовой хромато-масс-спектрометрией (ГХ-МС), то есть образец был сделан для "другой гонки", а затем был разбит на куски, чтобы получить дальнейший отпечаток пальцев. Данные ГХ-МС тесно коррелировали с производной кетамина, известной как фторексетамин, но нельзя исключить наличие изомера – двух соединений с одинаковой молекулярной формулой и расположенных по-разному.

Напоследок обратились к спектрометру ядерного магнитного резонанса. После тестов выяснилось, что это не фторексетамин. Химическим веществом X было соединение под названием 2'-фтор-2-оксо-фенилциклогексилетиламин.

Раньше никогда не видели ее.

Новое вещество под названием CanKet

Химики связались с важными международными организациями, занимающимися мониторингом наркотиков со всего мира. Независимые учреждения подтвердили результаты опыта. Команда назвала новое вещество CanKet , как "Канберрский кетамин". Полный эффект от наркотика пока неизвестен.

Напомним, ранее Фокус писал о новом открытии потенциала человеческого мозга. Ученые выяснили, что он работает как квантовый компьютер.