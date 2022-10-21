Загадковий пакетик. На вулицях Австралії виявили невідомий науці наркотик

Особа, яка принесла кетамін анонімно, допомогла відкрити новий вид наркотику

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Важко подумати про місце, куди можна прийти з прозорим пакетиком, що містить порошок для перевірки. Проте в Австралії існує служба особистої перевірки наркотиків – CanTEST.

Під час однієї з перевірок кетаміну хіміки виявили особливий препарат. Його раніше ніколи не бачили в Австралії. Також не було жодної клінічної інформації у всьому світі, — пише Science Alert.

Ідентифікація "хімічного X"

Ідентифікація нових психоактивних речовин – наркотиків, подібних до загальноприйнятих заборонених наркотиків – є серйозною проблемою при тестуванні таблеток. Кожен хімікат має свій особливий "відбиток". Його заносять до бази даних для аналітиків.

Проте цього разу там нічого не було. Патрік Єйтс, доктор філософії з Дослідницької школи хімії Австралійського національного університету, провів зразок через перше обладнання: інфрачервоний спектрометр з Фур'є-перетворенням (FTIR). Він містив базу з більш ніж 30 000 хімікатів.

Після аналізу зробили припущення, що цей кетамін може бути просто новим аналогом під назвою 2-фтордезхлорокетамін (2-FDCK). Але Патрік засумнівався. Тоді його аспірант звернувся до інструменту надвисокоефективної хроматографії із матрицею фотодіодів (UPLC-PDA). В результаті одержали зразок, схожий на кетамін.

Однак щось було не так. Швидкість, з якою хімічна речовина X розвивалася (відома як час утримання), була подібною. Але поглинання ультрафіолетового випромінювання було вимкнено.

Виявили, що ні кетаміну, ні 2-FDCK там не було. А наркотик був "чистим" та новим.

[ + – ] Хімічні формули кетаміну та схожої речовини Фото: карта океанических лесов

Більше тестів після сумніву

Касторова олія — дорогоцінний медичний засіб для екстреної медичної допомоги. Вона також належить до групи заборонених наркотиків. Речовину визнали "кемаміноподібною". Людині, яка її принесла, порекомендували бути обережною.

Після цього хімічну речовину X піддали методу, який називається газовою хромато-мас-спектрометрією (ГХ-МС), тобто зразок був зроблений для "інших перегонів", а потім був розбитий на шматки, щоб отримати подальший відбиток пальців. Дані ГХ-МС тісно корелювали з похідною кетаміну, відомою як фторексетамін, але не можна виключити наявність ізомеру – двох сполук з однаковою молекулярною формулою та розташованих по-різному.

Насамкінець звернулися до спектрометра ядерного магнітного резонансу. Після тестів з'ясувалося, що це фторексетамін. Хімічною речовиною X була сполука під назвою 2'-фтор-2-оксо-фенілциклогексилетиламін.

Її раніше ніколи не бачили.

Нова речовина під назвою CanKet

Хіміки зв'язалися з важливими міжнародними організаціями, які займаються моніторингом наркотиків з усього світу. Незалежні установи підтвердили наслідки дослідження. Команда назвала нову речовину CanKet, як "Канберрський кетамін". Повний ефект від наркотику поки що невідомий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нове відкриття потенціалу людського мозку. Вчені з'ясували, що він працює як квантовий комп'ютер.