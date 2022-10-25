Как Терминатор. Парень из Калифорнии превратил свой глаз в фонарик (видео)

Молодой человек потерял глаз из-за рака, и решил использовать пустое место с пользой.

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Брайан Стэнли, инженер и разработчик машинных прототипов из южной Калифорнии, покорил сеть TikTok. Его видео с фонариком в стиле "Терминатор" стало вирусным. Он смог осветить всю комнату с помощью него, – пишет Futurism.

Брайан потерял глаз из-за рака. Поэтому он решил превратить свою голову в своеобразный фонарик. Новое изобретение инженер назвал "Титановой лампой-черепом".

Он иронически отметил, что его технология подойдет для чтения в темноте.

Пользователи сети на видео могут увидеть, как работает фонарик. Изобретение освещает ванную и коридор помещения инженера. Показательно то, что глаз освещает только ту область, куда повернута голова Стэнли в определенный момент. Поэтому в темноте в руки не нужно ничего брать вообще – даже обычный свет в доме не нужен.

Теперь у Брайана глаз, как у киборга. Батарея в нем работает достаточно долго. Глаз может не нагреваться около 20 часов.

Кроме того, инженер отметил, что пока использует яркость глаза только на половину мощности. Однако со временем планирует все изменить. Включается и выключается глаз . с помощью специальных датчиков приближения.

Сегодня разработки инженера продолжаются. Стэнли Брайан создает новые формы и экспериментирует с цветами. Немало интересных идей у ​​него появилось на Хэллоуин. В прошлом году он даже сделает несколько фильтров разных форм: привидений и тыквы.

В этом году на празднике он появился в образе вымышленного персонажа Джека Скеллингтона. Раньше его глаз киборга даже напугал некоторых участников праздника. Испугать других удалось в доме привидений.

Инженер пообещал снять это на видео.

Напомним, ранее Фокус писал о новых исследованиях ученых. Наконец-то удалось объяснить, почему люди любят ходить на фильмы ужасов.