Як Термінатор. Хлопець із Каліфорнії перетворив своє око на ліхтарик (відео)

Молодий чоловік втратив око через рак і вирішив використати порожнє місце з користю.

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Браян Стенлі, інженер і розробник машинних прототипів із південної Каліфорнії, підкорив мережу TikTok. Його відео з ліхтариком у стилі "Термінатор" стало вірусним. Він зміг освітлити всю кімнату за допомогою нього, пише Futurism.

Браян втратив око через рак. Тому він вирішив перетворити свою голову на своєрідний ліхтарик. Новий винахід інженер назвав "титановою лампою-черепом".

Він іронічно зазначив, що його технологія підійде для читання в темряві.

Користувачі мережі на відео можуть побачити, як працює ліхтарик. Винахід освітлює ванну та коридор приміщення інженера. Показово те, що око висвітлює лише ту область, куди повернута голова Стенлі в певний момент. Тому в темряві в руки не потрібно нічого брати взагалі — навіть звичайне світло в будинку не потрібне.

Тепер у Браяна око, як у кіборга. Батарея в ньому працює досить довго. Око може не нагріватися близько 20 годин.

Крім того, інженер зазначив, що поки що використовує яскравість ока лише на половину потужності. Однак згодом планує все змінити. Вмикається та вимикається око за допомогою спеціальних датчиків наближення.

Сьогодні розробки інженера продовжуються. Стенлі Браян створює нові форми й експериментує з кольорами. Чимало цікавих ідей у ​​нього з'явилося на Гелловін. Минулого року він навіть зробить кілька фільтрів різних форм: привидів і гарбуза.

Цього року на святі він з'явився в образі вигаданого персонажа Джека Скеллінгтона. Раніше його око кіборга навіть налякало деяких учасників свята. Злякати інших удалося в будинку привидів.

Інженер пообіцяв зняти його на відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нові дослідження вчених. Нарешті вдалося пояснити, чому люди люблять ходити на фільми жахів.