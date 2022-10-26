Как ведьма на метле. Сова украла игрушечную палку-скакалку и летала по окрестностям (видео)

Пользователи сетей предположили, что так птица готовится отмечать Хэллоуин

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В этом году празднование Хэллоуина стало необычным – особенно для некоторых животных. Например, сова похитила игрушечного коня-палку и каталась на нем, словно ведьма на метле.

Атрибут она унесла у одного из жителей штата Иллинойс в США. Лишь потом ее смог снять на пленку житель Эрик Линд. Его матери позвонили по телефону соседи и сказали посмотреть на сосну. Линд и она сразу узнали, что держит сова, пишет IFL Science.

"Ситуация сейчас в доме моих родителей. Молодая сова украла этого игрушечного коня и летает с ним по окрестностям", — написал Эрик Линд в Facebook.

Кроме того, он добавил, что лошадь не его. И если кто-то узнает об отсутствии палочного коня у его ребенка, "придется поговорить с совой".

Фотографии кражи заполонили несколько других платформ. Некоторые из пользователей предполагали, что одно из изображений совы со своим призом было фейком. Но это обычные кадры, загруженные Линдом. Сейчас сообщение имеет более 5 тысяч комментариев и более 100 тысяч распространений в Facebook.

Некоторые пользователи были обеспокоены. Они подумали, что сова была впутана в игрушечную лошадь. В то же время Линд сказал, что сам видел, как птица сменила свою хватку на игрушку.

"Эта сова является частью семьи сов, которые живут по соседству уже около 6 месяцев, и это одна из молодых сов", — написал он. Линд добавил:

"Если кто-то увидит, что сова в опасности или поверит, что ей больно, я уверен, что соответствующие органы сразу появятся".

Напомним, ранее Фокус писал о приспособлении "морских единорогов". Ученые выяснили, как этот вид сможет пережить глобальное потепление.

Также исследователи впервые в истории человечества смогли вырастить волосяные фолликулы в лабораторных условиях. Это может стать очень полезным в лечении от выпадения волос.