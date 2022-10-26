Як відьма на мітлі. Сова вкрала іграшкову палицю-скакалку та літала околицями (відео)

Користувачі мереж припустили, що так птах готується відзначати Гелловін.

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Цього року святкування Гелловіна стало незвичайним — особливо для деяких тварин. Наприклад, сова викрала іграшкового коня-палицю й каталася на ньому, наче відьма на мітлі.

Атрибут вона забрала в одного з мешканців штату Іллінойс у США. Лише потім її зміг зняти на плівку мешканець Ерік Лінд. Його матері зателефонували сусіди й сказали подивитися на сосну. Лінд і вона одразу зрозуміли, що тримає сова, пише IFL Science.

"Ситуація зараз у будинку моїх батьків. Молода сова вкрала цього іграшкового коня та літає з ним околицями", — написав Ерік Лінд у Facebook.

Крім того, він додав, що кінь не його. І якщо хтось дізнається про відсутність паличного коня у своєї дитини, "доведеться поговорити із совою".

Фотографії крадіжки заполонили кілька інших платформ. Деякі з користувачів припускали, що одне із зображень сови зі своїм призом було фейком. Але це звичайні кадри завантажені Ліндом. Зараз повідомлення має понад 5 тисяч коментарів і понад 100 тисяч поширень у Facebook.

Деякі користувачі були стурбовані. Вони подумали, що сова заплуталася в іграшковому коні. Водночас Лінд сказав, що сам бачив, як птах змінив свою хватку на іграшці.

"Ця сова є частиною сім'ї сов, які мешкають по сусідству вже близько 6 місяців, і це одна з молодих сов", — написав він. Лінд додав:

"Якщо хтось побачить, що сова в небезпеці чи повірить, що їй боляче, я впевнений, що відповідні органи одразу з'являться".

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