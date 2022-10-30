Как боец ВСУ. Украинские полярники показали, как пингвин наказывает наглого соседа за кражу (видео)

Ученые со станции "Академик Вернадский" стали свидетелями настоящих "разборок" между двумя пингвинами.

Related video

Украинские полярники показали, как один из пингвинов наказывает своего соседа за кражу камней. Видео данного инцидента ученые опубликовали на официальной странице Национального антарктического научного центра Украины в Instagram.

По словам ученых, раньше они уже становились свидетелями того, как один пингвин украл камни для строительства гнезда у другого. Но тогда владелец украденных камней отреагировал спокойно, лишь показал, что кража не осталась незамеченной.

[ + – ] Украинские полярники показали, как один из пингвинов наказывает своего соседа за кражу камней Фото: Скриншот

"Но так бывает не всегда. Иногда за кражу камней можно получить хорошего нагоняя. Такой момент как раз и запечатлел наш биолог Сергей Гоголь во время традиционной работы по исчислению гнезд пингвинов", — написали украинские полярники.

"Посмотрите, как упорно пингвин гонит из своего дома наглого соседа! Прямо как вся наша страна Украина. Может, этот пингвин тоже из Украины?", — добавили ученые.

Подписчики также не оставили без внимания этот инцидент и начали активно комментировать происходящее в Антарктиде.

"Другие пингвины вокруг показывают свою обеспокоенность происходящим, может это представители ООН?", — написал один из комментаторов.

Другие указали на то, что захватчиков нигде не любят и в Антарктиде та же ситуация.

"Это точно наши пингвины, это наши гены", — прокомментировал публикацию один из подписчиков.

Также комментаторы допустили, что другие пингвины, которые наблюдают за происходящим точно из других стран. Ведь они поддерживают "украинского" пингвина криком, хотя в то же время другие просто наблюдают.

"Я думаю, что оба пингвина из Украины. Пингвин-оккупант просто сел бы на чужое гнездо и орал бы, что это его собственность и его предки всегда здесь гнездились. Наши пингвины сначала поссорятся, а затем снова пойдут вместе на охоту", — допустил один из подписчиков.

Фокус уже писал о том, что ученые развенчали миф о том, что пингвины являются моногамными птицами. Оказывается, что они, так же, как и люди, не прочь сходить налево.

Также ранее Фокус писал о том, что украинские полярники показали, как смешно прыгают пингвины в Антарктиде. Чтобы выпрыгнуть на берег, они набирают скорость в воде, а затем могут запрыгнуть на высоту в 1,5-3 метра.