Як воїн ЗСУ. Українські полярники показали, як пінгвін карає зухвалого сусіда за крадіжку (відео)

Вчені з станції "Академік Вернадський" стали свідками справжніх "розбірок" між двома пінгвінами.

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Українські полярники показали, як один із пінгвінів карає свого сусіда за крадіжку каміння. Відео цього інциденту вчені опублікували на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру України у Instagram.

За словами вчених, раніше вони вже ставали свідками того, як один пінгвін вкрав каміння для будівництва гнізда в іншого. Але тоді власник вкраденого каміння відреагував спокійно, лише показав, що крадіжка не залишилася непоміченою.

[ + – ] Українські полярники показали, як один із пінгвінів карає свого сусіда за крадіжку камінців Фото: Скриншот

"Але так буває не завжди. Іноді за крадіжку каміння можна отримати гарну прочуханку. Такий момент якраз і сфотографував наш біолог Сергій Гоголь під час традиційної роботи з обрахунку гнізд пінгвінів", — написали українські полярники.

"Погляньте, як завзято пінгвін жене зі свого будинку нахабного сусіда! Прямо як уся наша країна Україна. Може, цей пінгвін теж із України?", — додали вчені.

Підписники також не залишили поза увагою цей інцидент і почали активно коментувати те, що відбувається в Антарктиді.

"Інші пінгвіни навколо показують свою стурбованість тим, що відбувається, може це представники ООН?", — написав один із коментаторів.

Інші вказали на те, що загарбників ніде не люблять і в Антарктиді та сама ситуація.

"Це точно наші пінгвіни, це наші гени", — прокоментував публікацію один із підписників.

Також коментатори припустили, що інші пінгвіни, які спостерігають за тим, що відбувається, точно з інших країн. Адже вони підтримують "українського" пінгвіна криком, хоч водночас інші просто спостерігають.

"Я думаю, що обидва пінгвіни з України. Пінгвін-окупант просто сів би на чуже гніздо і кричав би, що це його власність і його предки завжди тут гніздилися. Наші пінгвіни спочатку посваряться, а потім знову підуть разом на полювання", — припустив один з підписників.

Фокус вже писав, що вчені спростували міф про те, що пінгвіни є моногамними птахами. Виявляється, що вони, так само, як і люди, не проти сходити наліво.

Також раніше Фокус писав про те, що українські полярники показали, як смішно стрибають пінгвіни в Антарктиді. Щоб вистрибнути на берег, вони набирають швидкість у воді, а потім можуть застрибнути на висоту 1,5-3 метри.