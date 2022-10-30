Почему жители Земли иногда могут видеть Луну днем: как это объясняют ученые

Если бы у Земли не было атмосферы, наш спутник можно было видеть и ночью, и днем. Но атмосфера у нашей планеты есть, так в чем же секрет?

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Люди привыкли наблюдать за Луной только ночью, хотя иногда бывает так, что ее можно увидеть и в дневном небе. Почему это происходит и почему днем наш спутник можно увидеть не так часто, как возможно некоторым бы хотелось, объясняют ученые в статье для издания Live Science.

По словам ученых, главная причина того, что люди могут видеть Луну, заключается в том, что она отражает свет Солнца и из-за своей близости к Земле является вторым после нашей звезды самым ярким объектом в небе. Именно поэтому Луну можно видеть и ночью, и иногда даже днем. Но Луна не всегда видна в дневное время. Это связано как с самой атмосферой Земли, так и орбитальным циклом нашего спутника.

По словам ученых, если бы на Земле не было атмосферы, то при наблюдении с ее поверхности Луну можно было бы видеть круглосуточно. Но у Луны есть свои фазы и когда она движется между Землей и Солнцем, то не всегда ее освещенная сторона повернута к нам. И это делает ее практически невидимой с поверхности планеты.

[ + – ] Люди привыкли наблюдать за Луной только ночью, хотя иногда бывает так, что ее можно увидеть и в дневном небе Фото: SciTechDaily

"Частицы разных газов в нашей атмосфере рассеивают солнечный свет, и чтобы Луну было видно днем, ее свет должен преодолеть этот рассеянный солнечный свет. Этот свет настолько яркий, что днем он затмевает свет звезд, но не всегда затмевает отраженный Луной свет", — говорит Эдвард Гинан (из Университета Вилланов, штата Пенсильвания, США.

По словам Гинана, свет звезд, видимых с Земли, в миллион миллиардов раз менее яркие, чем свет Солнца, и в миллионы раз слабее, чем свет Луны.

Астрономы используют поверхностную яркость для того чтобы оценить видимую яркость объектов в космосе, таких как галактики или туманности. Для этого они измеряют количество света, которое достигает Земли в области ночного неба, наблюдаемой с нашей планеты. Поскольку Луна ближе к Земле, чем звезды, ее поверхностная яркость больше, чем поверхностная яркость неба, а это значит, что мы можем легко увидеть ее сияние при дневном свете.

Но на то, насколько хорошо будет видна Луна днем, влияет сезон, в котором происходит наблюдение, нынешняя фаза Луны, а также то, насколько небо безоблачно.

[ + – ] Но на то, насколько хорошо будет видна Луна днем, влияет сезон, в котором происходит наблюдение, нынешняя фаза Луны, а также то, насколько небо безоблачно Фото: BBC

По словам ученых, наш спутник в дневное время можно увидеть примерно в течении 25 дней каждого месяца. В остальные дни Луна находится либо в фазе новолуния, либо полнолуния. И поэтому ее видно только ночью. Луна видна в небе примерно 12 часов в сутки, но не всегда ее появление совпадает с дневным временем. Например, зимой на некоторых широтах, когда день здесь короче, Луну днем не так-то просто застать.

"Лучше всего Луну видно днем через неделю после новолуния и через неделю после полнолуния. В первом случае, наш спутник виден во второй половине дня, в во втором случае – утром. В эти периоды за Луной днем можно наблюдать по несколько часов, иногда по 5 — 6 часов в день", — говорит Гинан.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, как появилась Луна. Правда новое исследование лишь подтвердило давнюю теорию о происхождении нашего спутника, хотя появилось важно уточнение к этой гипотезе.

Также Фокус писал о том, что Луна попала в кадр вместе с Землей, в то время, когда нашу планету облетел космический аппарат "Люси" и сделал фотографии нашей планеты и ее спутника. Кстати, этот аппарат будет исследовать далекие астероиды, которые находятся в районе Юпитера.