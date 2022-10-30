Чому жителі Землі іноді можуть бачити Місяць вдень: як це пояснюють вчені

Якби Земля не мала атмосфери, наш супутник можна було бачити і вночі, і вдень. Але атмосфера у нашої планети є, то в чому ж секрет?

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Люди звикли спостерігати за Місяцем лише вночі, хоча іноді буває так, що його можна побачити й у денному небі. Чому це відбувається і чому вдень наш супутник можна побачити не так часто, як можливо деяким хотілося б, пояснюють вчені в статті для видання Live Science.

За словами вчених, головна причина того, що люди можуть бачити Місяць, полягає в тому, що він відображає світло Сонця і через свою близькість до Землі є другим після нашої зірки найяскравішим об'єктом у небі. Саме тому Місяць можна бачити і вночі, і іноді навіть удень. Але Місяць не завжди видно вдень. Це зв'язано, як із самою атмосферою Землі, і з орбітальним циклом нашого супутника.

За словами вчених, якби на Землі не було атмосфери, то при спостереженні з її поверхні Місяць можна було б бачити цілодобово. Але в Місяця є свої фази і коли він рухається між Землею та Сонцем, то не завжди його освітлена сторона повернута до нас. І це робить її практично невидимою з поверхні планети.

[ + – ] Люди звикли спостерігати за Місяцем лише вночі, хоча іноді буває так, що його можна побачити й у денному небі Фото: SciTechDaily

"Частини різних газів у нашій атмосфері розсіюють сонячне світло, і щоб Місяць було видно вдень, його світло має подолати це розсіяне сонячне світло. Це світло настільки яскраве, що вдень воно затьмарює світло зірок, але не завжди затьмарює відбите світлом Місяця", — каже Едвард Гінан (з Університету Вілланів, штат Пенсільванія, США).

За словами Гінана, світло зірок, видимих із Землі, в мільйон мільярдів разів менш яскраве, ніж світло Сонця, і в мільйони разів слабше, ніж світло Місяця.

Астрономи використовують поверхневу яскравість для того, щоб оцінити видиму яскравість об'єктів у космосі, таких як галактики або туманності. Для цього вони вимірюють кількість світла, що досягає Землі в області нічного неба, що спостерігається з нашої планети. Оскільки Місяць ближче до Землі, ніж зірки, її поверхнева яскравість більша, ніж поверхнева яскравість неба, а це означає, що ми можемо легко побачити її сяйво при денному світлі.

Але на те, наскільки добре буде видно Місяць вдень, впливає сезон, у якому відбувається спостереження, нинішня фаза Місяця, а також те, наскільки безхмарно небо.

[ + – ] Але на те, наскільки добре буде видно Місяць вдень, впливає сезон, в якому відбувається спостереження, нинішня фаза Місяця, а також те, наскільки безхмарно небо Фото: trump-elections

За словами вчених, наш супутник у денний час можна побачити приблизно протягом 25 днів кожного місяця. В інші дні Місяць знаходиться або у фазі молодика, або повного місяця. І тому її видно лише вночі. Місяць видно в небі приблизно 12 годин на добу, але не завжди його поява збігається із денним часом. Наприклад, взимку на деяких широтах, коли день тут коротший, Місяць вдень не так просто застати.

Найкраще Місяць видно вдень через тиждень після молодика і через тиждень після повного місяця. У першому випадку, наш супутник видно у другій половині дня, у другому випадку – вранці. — 6 годин на день", — каже Гінан.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, як з'явився Місяць. Щоправда, нове дослідження лише підтвердило давню теорію про походження нашого супутника, хоча з'явилося важливе уточнення до цієї гіпотези.

Також Фокус писав про те, що Місяць потрапив у кадр разом із Землею, у той час, коли нашу планету облетів космічний апарат "Люсі" і зробив фотографії нашої планети та її супутника. До речі, цей апарат досліджуватиме далекі астероїди, що знаходяться в районі Юпітера.