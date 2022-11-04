Похоронили с шерстью и перьями. Чем особенна могила 6000-летнего ребенка в Финляндии

Археологи не обнаружили даже костей. В могиле нашли только зубы и микрочастицы, которые рассказали больше о древних методах погребения.

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В финском лесу археологи обнаружили фрагменты зубов ребенка, жившего еще в период мезолита – около 6000 лет назад. Особенно ценными для историков стали фрагменты меха и птичьих перьев, — пишет IFL Science.

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Хотя не сохранилось никаких костей, с этими находками ученые больше узнали о погребальных обычаях древних скандинавских общин.

Могилу нашли с помощью красной охры – это богатый железом глинистый грунт. Он играл важную роль в церемониях захоронения уже много лет. Пятно именно красной охры заметили впервые на земле.

Людские останки ребенка не сохранились. Причиной тому является высококислая почва Финляндии. Как правило, исследовать погребальные отложения очень сложно в стране. Именно поэтому ученые решили проанализировать обнаруженные в могиле микрочастицы.

Фрагменты человеческой эмали показали, что ребенок был не старше 10,5 лет. Также определить дату помогли каменные артефакты. В могиле нашли 2 кварцевых наконечника стрел соответствовавших периоду культуры мезолита.

Кроме того, в месте захоронения с названием Маджоонсуо были микроскопические фрагменты птичьих перьев. Его идентифицировали как пух водоплавающих птиц. Это позволили сделать ученым предположение, что ребенок был одет в пуховик или похоронен на пуховой кровати. Также нашли перья сокола. Его могли использовать в качестве украшения для могилы.

Автор исследования Кристина Маннермаа заявила, что открытие является сенсационным. Она пояснила, что эта находка дает ценную информацию о традициях захоронения в каменном веке. Теперь известно, как готовили к путешествию в последний путь.

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