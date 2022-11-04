Поховали з вовною та пір'ям. Чим особлива могила 6000-річної дитини у Фінляндії

Археологи не виявили навіть кісток. У могилі знайшли лише зуби та мікрочастинки, які розповіли більше про давні методи поховання.

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У фінському лісі археологи виявили фрагменти зубів дитини, яка жила ще у період мезоліту — близько 6000 років тому. Особливо цінними для істориків стали фрагменти хутра та пташиного пір'я, пише IFL Science.

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Хоча не збереглося жодних кісток, із цими знахідками вчені більше дізналися про звичаї поховань у давніх скандинавських громад.

Могилу знайшли за допомогою червоної охри — це багатий на залізо глинистий грунт. Він грав важливу роль у церемоніях поховання вже багато років. Пляму саме червоної охри помітили вперше на землі.

Людські рештки дитини не збереглися. Причиною тому є висококислий ґрунт Фінляндії. Як правило, досліджувати поховальні відкладення дуже складно у країні. Саме тому вчені вирішили проаналізувати виявлені у могилі мікрочастинки.

Фрагменти людської емалі показали, що дитина була не старша 10,5 років. Також визначити дату допомогли кам'яні артефакти. У могилі знайшли 2 кварцові наконечники стріл, що відповідали періоду культури мезоліту.

Крім того, у місці поховання під назвою Маджоонсуо були мікроскопічні фрагменти пташиного пір'я. Його ідентифікували як пух водоплавних птахів. Це дозволило вченим припустити, що дитина була одягнена у пуховик або похована на пуховому ліжку. Також знайшли пір'я сокола. Його могли використовувати як прикрасу для могили.

Авторка дослідження Крістіна Маннермаа заявила, що відкриття є сенсаційним. Вона пояснила, що ця знахідка дає цінну інформацію про традиції поховання у кам'яному віці. Тепер відомо, як готували до подорожі в останню дорогу.

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