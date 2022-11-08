Доводы на пленке. Свидетельства существования путешествий во времени нашли в фильме 1937 года

Любители теории заговора вновь ликуют — в картине, которой уже 85 лет, обнаружили женщину разговаривающую по мобильному телефону.

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Судя по всему 1937 год был весьма особенным — то и дело теоретики заговора обращаются к нему, чтобы найти свидетельства существования путешествий во времени. Например, ранее они обнаружили "доказательства" на картине итальянского абстракциониста Умберто Романо, а теперь вот в фильме того же года, пишет Daily Star.

На этот раз любители теории заговора обратились к кадрам, снятым еще в 1937 году. На видео видно, как толпа людей спускается по ступеням, по видимому, они выходят из церкви, в каком городе это происходит, увы, неизвестно.

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Внимание энтузиастов привлекла женщина, которая выбивается из толпы — все женщины, по видимому, одеты в крестьянском стиле — платках и платьях. Впрочем одна из них действительно выделяется из общей толпы, заговорщики тут же уцепились за этот факт.

[ + – ] Женщина на видео якобы говорит по телефону Фото: dailystar.co.uk

По словам "детективов", женщина явно одета в более современное платье, ее голова не покрыта платком, а украшена крохотной шляпкой. Однако самое любопытное не это. Внимание привлекло поведение женщины — она будто держит мобильный телефон у уха и даже что-то в него говорит.

При этом приверженцы теорий заговоров уверены, что женщина не обращается к кому-то из толпы женщин вокруг и даже останавливается, будто бы пытается расслышать собеседника. Охотники за путешественниками во время также настаивают, что ни к кому из окружающих женщина не обращается и также не реагирует на них.

Любопытно, что ранее также нашли доказательства существования путешествий во времени на картине итальянского абстракциониста Умберто Романо под названием "Мистер Пинчон и заселение Спрингфилда", которая также была написана в 1937 году. На картине рассмотрели человека, который якобы сидит с айфоном в руках и скроллит ленту.

Ранее Фокус писал о том, что путешествия во времени возможны, но есть одно условие — что говорят физики.