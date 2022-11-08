Докази на плівці. Свідчення існування подорожей у часі знайшли у фільмі 1937 року

Любителі теорії змови знову тріумфують — у картині, якій вже 85 років, виявили жінку, яка розмовляє через мобільний телефон.

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Судячи з усього, 1937 рік був дуже особливим — раз у раз теоретики змови звертаються до нього, щоб знайти докази існування подорожей у часі. Наприклад, раніше вони виявили "докази" на картині італійського абстракціоніста Умберто Романо, а тепер у фільмі того ж року, пише Daily Star.

Цього разу любителі теорії змови звернулися до кадрів, знятих ще 1937 року. На відео видно, як натовп спускається східцями, мабуть, вони виходять з церкви, в якому місті це відбувається, на жаль, невідомо.

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Увагу ентузіастів привернула жінка, яка вибивається з натовпу — всі жінки, мабуть, одягнені у селянському стилі — хустках та сукнях. Втім, одна з них справді виділяється зі спільного натовпу, змовники тут же вчепилися за цей факт.

[ + – ] Жінка на відео нібито говорить через телефон Фото: путешествие во времени

За словами "детективів", жінка явно одягнена в сучаснішу сукню, її голова не вкрита хусткою, а прикрашена крихітним капелюшком. Однак найцікавіше не це. Увагу привернула поведінка жінки — вона ніби тримає мобільний телефон біля вуха і навіть щось говорить.

Водночас прихильники теорій змов впевнені, що жінка не звертається до когось із натовпу жінок навколо і навіть зупиняється, ніби намагається почути співрозмовника. Мисливці за мандрівниками у часі також наполягають, що ні до кого з оточення жінка не звертається і не реагує на них.

Цікаво, що раніше знайшли докази існування подорожей у часі на картині італійського абстракціоніста Умберто Романо під назвою "Містер Пінчон і заселення Спрінгфілда", яка також написана в 1937 році. На картині розглянули людину, яка нібито сидить з айфоном у руках і скролить стрічку.

Раніше Фокус писав про те, що подорожі в часі можливі, але є одна умова — що кажуть фізики.