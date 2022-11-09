Как принцесса из сказок. Грозный полярный медведь задремал в кровати из цветов (видео)

Уникальная экспедиция фотографа длинной 33 дня показала совсем другую сторону опасных хищников.

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Полярный медведь – самый известный и самый большой представитель своего вида. Он способен преодолевать немалые расстояние на суше, развивая скорость до 40 километров в час. Его высота три метра и внушительная скорость вселяют страх как добыче, так и людям.

Однако в сети появилось видео, вызывающее только положительные эмоции. Кадры получили во время экспедиции летом, — пишет National Geographic.

В кадре можно увидеть полярного медведя, просто дремлющего на земле. Хотя дрон завис прямо над животным, большой самец даже не шелохнулся. Его имя – Шрам. Так назвал животное фотограф Мартин Грегус-младший.

Летом 2021 и 2022 он провел тридцать три дня севернее Черчилля, канадской провинции Манитоба. Его целью было показать белых медведей с необычного ракурса. Особенно интересна была их жизнь в летний период.

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Во время своей экспедиции Мартин Грегус-младший решил давать повстречавшимся ему медведям имена. Кроме того, он пытался изучать их характеры и повадки. Например, маленького детеныша фотограф назвал Гераклом, он потерял одну из лап, но все же смог пережить два лета. Также была самка Ванда, которую боялись другие медведи. Поэтому она проводила дни в одиночестве с помощью своеобразной "йоги".

Фотограф зафиксировал и достаточно необычное поведение. Ему удалось увидеть, как медведи охотились на птенцов крячков. В этом регионе это поможет им адаптироваться к изменению климата. В других же местах медведям грозит голод.

"На всех этих фотографиях изображены толстые, здоровые и игривые медведи", — говорит Грегус.

Это значит, что даже в летнее время белые медведи имеют свою собственную жизнь. И они не всегда остаются хищниками, вызывающими страх.

По данным исследования 2020 года, вид полярных медведей может вымереть полностью, если человечество не сделает больше для того, чтобы уменьшить влияние на окружающую среду от изменения климата.

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