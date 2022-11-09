Як принцеса із казок. Грізний полярний ведмідь задрімав у ліжку з квітів (відео)

Унікальна експедиція фотографа завдовжки 33 дні показала зовсім інший бік небезпечних хижаків.

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Полярний ведмідь — найвідоміший і найбільший представник свого виду. Він здатний долати чималі відстані на суші, розвиваючи швидкість до 40 кілометрів на годину. Його висота три метри і велика швидкість вселяють страх як здобичі, так і людям.

Однак у мережі з'явилося відео, що викликає лише позитивні емоції. Кадри отримали під час експедиції влітку, пише National Geographic.

У кадрі можна побачити полярного ведмедя, який просто дрімає на землі. Хоча дрон завис прямо над твариною, великий самець навіть не ворухнувся. Його ім'я — Шрам. Так назвав тварину фотограф Мартін Грегус-молодший.

Влітку 2021 і 2022 він провів тридцять три дні на північ від Черчилла, канадської провінції Манітоба. Його метою було показати білих ведмедів із незвичайного ракурсу. Особливо цікавим було їхнє життя в літній період.

[ + – ] Ведмідь дрімає в клумбах квітів

Під час своєї експедиції Мартін Грегус-молодший вирішив давати ведмедям, що зустрілися йому, імена. Крім того, він намагався вивчати їхні характери та звички. Наприклад, маленьке дитинча фотограф назвав Гераклом, він втратив одну з лап, але все ж таки зміг пережити два роки. Також була самка Ванда, яку боялися інші ведмеді. Тому вона проводила дні наодинці за допомогою своєрідної "йоги".

Фотограф зафіксував і досить незвичну поведінку. Йому вдалося побачити, як ведмеді полювали на пташенят крячків. У цьому регіоні це допоможе їм адаптуватися до зміни клімату. В інших місцях ведмедям загрожує голод.

"На всіх цих фотографіях зображені товсті, здорові та грайливі ведмеді", — каже Грегус.

Це означає, що навіть у літню пору білі ведмеді мають своє власне життя. І вони не завжди залишаються хижаками, які викликають страх.

За даними дослідження 2020 року, вид полярних ведмедів може вимерти повністю, якщо людство не зробить більше для того, щоб зменшити вплив на довкілля від зміни клімату.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди виявили цілу систему річок, що прискорює танення льодовиків.