Непредсказуемая миссия. К МКС пристыковался неисправный грузовой корабль

Целых два дня грузовой корабль Cygnus летел в космосе к МКС, используя только одну солнечную панель.

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9 ноября грузовой корабль Cygnus, который создала американская компания Northrop Grumman успешно пристыковался к орбитальной станции. Но до этого, во время своего двухдневного полета он использовал только одну работающую солнечную панель, пишет CNN.

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Грузовой корабль Cygnus вывела в космос ракета-носитель "Антарес" еще 7 ноября. На борту этого космического корабля находилось рекордные 4,1 тонны различных материалов для проведения научных экспериментов на МКС, а также свежие овощи и фрукты для астронавтов и другие припасы. Но через несколько часов после того, как грузовой корабль отделился от ракеты-носителя, одна из его солнечных панелей не смогла развернуться.

[ + – ] Через несколько часов после того, как грузовой корабль отделился от ракеты-носителя, одна из его солнечных панелей не смогла развернуться Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, изначально инженеры на Земле попытались устранить проблему, но эти попытки не увенчались успехом. Поэтому наземные команды направили все усилия на то, чтобы космический корабль успешно состыковался с МКС.

В заявлении был сказано, что Cygnus сможет долететь к станции только на одной работающей солнечной панели и этой энергии ему хватит для полета. Почему не произошло развертывание солнечной панели пока не известно.

Через 2 дня своего путешествия в космосе, грузовой корабль приблизился к орбитальной станции в то время, когда МКС находилась над Индийским океаном. Американский астронавт Николь Манн использовала роботизированный манипулятор, чтобы захватить Cygnus и притянуть его к стыковочному шлюзу.

[ + – ] Через 2 дня своего путешествия в космосе, грузовой корабль приблизился к орбитальной станции в то время, когда МКС находилась над Индийским океаном. Американский астронавт Николь Манн использовала роботизированный манипулятор, чтобы захватить Cygnus и притянуть его к стыковочному шлюзу Фото: NASA

Данный грузовой корабль уже много лет доставляет оборудование и припасы на МКС и он уже выполнил 18 полетов. Стоит заметить, что данный грузовой космический корабль не является многоразовым и как и российский "Прогресс" после выполнения миссии его отправляют обратно в атмосферу, где он и сгорает. Например, "грузовик" Dragon от SpaceX можно использовать повторно, ведь он возвращается на Землю в целости.

Каждый раз новому грузовому кораблю Cygnus дают отличительные названия. Во время этого полета он носил имя Салли Райд — первой американки, которая побывала в космосе.

Согласно заявлению NASA, несколько тонн важных материалов, которые привез на МКС Cygnus, необходимы для проведения более 250 научных экспериментов. Кстати, кроме обычной еды, астронавты также получили и рождественские угощения. Сам грузовой корабль останется на МКС до января, после чего он исчезнет в атмосфере Земли.

Кстати с космическим грузовым кораблем Cygnus уже происходили неприятные инциденты. В 2014 году ракеты носитель "Антарес" взорвалась сразу после старта и этот взрыв уничтожил и Cygnus. Это привело к приостановке полетов этих кораблей в космос более, чем на год.

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