Непредсказуемая миссия. К МКС пристыковался неисправный грузовой корабль
Целых два дня грузовой корабль Cygnus летел в космосе к МКС, используя только одну солнечную панель.
9 ноября грузовой корабль Cygnus, который создала американская компания Northrop Grumman успешно пристыковался к орбитальной станции. Но до этого, во время своего двухдневного полета он использовал только одну работающую солнечную панель, пишет CNN.
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Грузовой корабль Cygnus вывела в космос ракета-носитель "Антарес" еще 7 ноября. На борту этого космического корабля находилось рекордные 4,1 тонны различных материалов для проведения научных экспериментов на МКС, а также свежие овощи и фрукты для астронавтов и другие припасы. Но через несколько часов после того, как грузовой корабль отделился от ракеты-носителя, одна из его солнечных панелей не смогла развернуться.
Согласно заявлению NASA, изначально инженеры на Земле попытались устранить проблему, но эти попытки не увенчались успехом. Поэтому наземные команды направили все усилия на то, чтобы космический корабль успешно состыковался с МКС.
В заявлении был сказано, что Cygnus сможет долететь к станции только на одной работающей солнечной панели и этой энергии ему хватит для полета. Почему не произошло развертывание солнечной панели пока не известно.
Через 2 дня своего путешествия в космосе, грузовой корабль приблизился к орбитальной станции в то время, когда МКС находилась над Индийским океаном. Американский астронавт Николь Манн использовала роботизированный манипулятор, чтобы захватить Cygnus и притянуть его к стыковочному шлюзу.
Данный грузовой корабль уже много лет доставляет оборудование и припасы на МКС и он уже выполнил 18 полетов. Стоит заметить, что данный грузовой космический корабль не является многоразовым и как и российский "Прогресс" после выполнения миссии его отправляют обратно в атмосферу, где он и сгорает. Например, "грузовик" Dragon от SpaceX можно использовать повторно, ведь он возвращается на Землю в целости.
Каждый раз новому грузовому кораблю Cygnus дают отличительные названия. Во время этого полета он носил имя Салли Райд — первой американки, которая побывала в космосе.
Согласно заявлению NASA, несколько тонн важных материалов, которые привез на МКС Cygnus, необходимы для проведения более 250 научных экспериментов. Кстати, кроме обычной еды, астронавты также получили и рождественские угощения. Сам грузовой корабль останется на МКС до января, после чего он исчезнет в атмосфере Земли.
Кстати с космическим грузовым кораблем Cygnus уже происходили неприятные инциденты. В 2014 году ракеты носитель "Антарес" взорвалась сразу после старта и этот взрыв уничтожил и Cygnus. Это привело к приостановке полетов этих кораблей в космос более, чем на год.
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