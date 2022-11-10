Непередбачувана місія. До МКС пристикувався несправний вантажний корабель

Цілих два дні вантажний корабель Cygnus летів у космосі до МКС, використовуючи лише одну сонячну панель.

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9 листопада вантажний корабель Cygnus, який створила американська компанія Northrop Grumman, успішно пристикувався до орбітальної станції. Але до цього під час свого дводенного польоту він використовував лише одну сонячну панель, що працює, пише CNN.

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Вантажний корабель Cygnus вивела в космос ракета-носій "Антарес" ще 7 листопада. На борту цього космічного корабля були рекордні 4,1 тонни різних матеріалів для проведення наукових експериментів на МКС, а також свіжі овочі та фрукти для астронавтів та інші запаси. Але через кілька годин після того, як вантажний корабель відокремився від ракети-носія, одна з його сонячних панелей не змогла розвернутися.

[ + – ] Через кілька годин після того, як вантажний корабель відокремився від ракети-носія, одна з його сонячних панелей не змогла розвернутися Фото: NASA

Згідно із заявою NASA, спочатку інженери на Землі спробували усунути проблему, але ці спроби не мали успіху. Тому наземні команди спрямували всі зусилля на те, щоб космічний корабель успішно стикувався з МКС.

У заяві було сказано, що Cygnus зможе долетіти до станції лише на одній справній сонячній панелі, і цієї енергії йому вистачить для польоту. Чому не сталося розгортання сонячної панелі, наразі не відомо.

Через 2 дні своєї подорожі в космосі вантажний корабель наблизився до орбітальної станції тоді, коли МКС була над Індійським океаном. Американська астронавтка Ніколь Манн використовувала роботизований маніпулятор, щоб захопити Cygnus і притягнути його до шлюзу стику.

[ + – ] Через 2 дні своєї подорожі в космосі вантажний корабель наблизився до орбітальної станції тоді, коли МКС була над Індійським океаном. Американська астронавтка Ніколь Манн використовувала роботизований маніпулятор, щоб захопити Cygnus і притягнути його до шлюзу стику. Фото: NASA

Цей вантажний корабель уже багато років доставляє обладнання та запаси на МКС, і він уже виконав 18 польотів. Варто зауважити, що цей вантажний космічний корабель не є багаторазовим і, як і російський "Прогрес", після виконання місії його відправляють назад в атмосферу, де він і згоряє. Наприклад, "вантажівку" Dragon від SpaceX можна використовувати повторно, адже вона повертається на Землю цілою.

Щоразу новому вантажному кораблю Cygnus дають іншу назву. Під час цього польоту він носив ім'я Саллі Райд — першої американки, яка побувала в космосі.

Згідно із заявою NASA, кілька тонн важливих матеріалів, які привіз на МКС Cygnus, потрібні для проведення понад 250 наукових експериментів. До речі, окрім звичайної їжі, астронавти також отримали різдвяні частування. Сам вантажний корабель залишиться на МКС до січня, після чого зникне в атмосфері Землі.

До речі, з космічним вантажним кораблем Cygnus уже відбувалися неприємні інциденти. У 2014 році ракета-носій "Антарес" вибухнула відразу після старту, і цей вибух знищив і Cygnus. Це призвело до припинення польотів цих кораблів у космос більш ніж на рік.

Фокус уже писав про те, що наприкінці минулого місяця МКС довелося провести маневр ухилення, щоб не зіткнутися з уламками російського супутника-розвідника "Космос 1408".

Також Фокус писав про те, що на МКС тестуватимуть нове захисне покриття для космічних апаратів, що використовуються на Місяці.