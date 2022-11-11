Когда появилась жизнь. Ученые обнаружили каменные структуры возрастом 3,5 млрд лет

Результаты последних исследований могут помочь найти следы биологических процессов на Марсе.

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Окаменелости под названием строматолиты обнаружили на территории Западной Австралии. Их создали микробы 3,48 млрд лет назад. Согласно последним исследованиям, считается, что эти породы были древней жизнью, — пишет Live Science.

Строматолиты – это слоистые породы. Их образуют посредством выделения фотосинтезирующих микробов. Недавно в формации Дрессер в Австралии были найдены старейшие образцы строматолитов, живых организмов. Они возникли почти три с половиной миллиарда лет назад.

До этого времени ученые не могли подтвердить, что это было древней жизнью. В строматолитах были стерты следы органического вещества. Они исчезали в течение миллиардов лет. Исследователи пытались выяснить, что именно создало эти окаменелости: микробы или другие геологические процессы.

Кейрон Хикман-Льюис, палеонтолог из Музея естественной истории в Лондоне, возглавлял исследования. Он сообщил, что во время него удалось обнаружить определенные специфические микроструктуры в отдельных слоях обнаруженных пород. Именно они указывают на биологические процессы.

Впервые строматолиты попали в руки ученых в 2000 году. Их начали изучать с помощью 2D и 3D изображений с высоким разрешением. При осмотре в мелком масштабе ученые заметили неровные слои, включавшие куполообразные формы. Они указывали на фотосинтез, ведь микробы с доступом к солнцу растут более энергично. Кроме того, команда увидела столбчатые структуры, присущие даже современным строматолитам. Это назвали своеобразными микробными ковриками.

В то же время ученые отметили, что доказательства того, что строматолиты из Австралии являются признаками жизни, не означает, что они – самая древняя жизнь на планете. В будущем планируют исследовать экземпляры из Гренландии и Канады, которым может быть 3,7 или 4,29 миллиарда лет соответственно. Однако самая сложная задача – отличить биологическую жизнь от других неорганических процессов.

Также исследователи сообщили, что микробные ковры из Австалии образовались в мелководной лагуне. Они питались гидротермальными источниками. Последние были соединены с океаном. Ученые также отмечают, что методы изучения строматолитов Западной Австралии могут стать полезными для поиска жизни на Марсе. Впрочем, это произойдет, если марсианские образцы вернут на Землю.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось воспроизвести лицо беременной мумифицированной женщины в возрасте 2000 лет.