Коли з'явилося життя. Вчені виявили кам'яні структури віком 3,5 млрд років

Результати останніх досліджень можуть допомогти виявити сліди біологічних процесів на Марсі.

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Скам'янілості під назвою строматоліти виявили на території Західної Австралії. Їх створили мікроби 3,48 млрд років тому. Згідно з останніми дослідженнями, вважається, що ці породи були давнім життям, — пише Live Science.

Строматоліти — це шаруваті породи. Їх утворюють шляхом виділення фотосинтезувальних мікробів. Нещодавно у формації Дрессер в Австралії було знайдено найстаріші зразки строматолітів, живих організмів. Вони виникли майже три з половиною мільярди років тому.

До цього вчені не могли підтвердити, що це було давнім життям. У строматолітах було стерто сліди органічної речовини. Вони зникали протягом мільярдів років. Дослідники намагалися з'ясувати, що саме створило ці скам'янілості: мікроби чи інші геологічні процеси.

Кейрон Хікман-Льюїс, палеонтолог із Музею природної історії в Лондоні, очолював дослідження. Він повідомив, що під час нього вдалося виявити певні специфічні мікроструктури в окремих прошарках виявлених порід. Саме вони вказують на біологічні процеси.

Вперше строматоліти потрапили до рук вчених у 2000 році. Їх почали вивчати за допомогою 2D та 3D зображень з високою роздільною здатністю. Під час огляду у дрібному масштабі вчені помітили нерівні шари, включно з куполоподібними формами. Вони вказували на фотосинтез, адже мікроби з доступом до сонця зростають енергійніше. Крім того, команда побачила стовпчасті структури, властиві навіть сучасним строматолітам. Це назвали своєрідними мікробними килимками.

Водночас вчені зазначили, що докази того, що строматоліти з Австралії є ознаками життя, не означає, що вони є найдавнішим життям на планеті. У майбутньому планують дослідити екземпляри з Гренландії та Канади, яким може бути 3,7 чи 4,29 мільярда років відповідно. Проте найскладніше завдання — відрізнити біологічне життя з інших неорганічних процесів.

Також дослідники повідомили, що мікробні килими з Австалії утворилися в мілководній лагуні. Вони харчувалися гідротермальними джерелами. Останні були пов'язані з океаном. Вчені також зазначають, що методи вивчення строматолітів Західної Австралії можуть стати корисними для пошуку життя на Марсі. Втім, це станеться, якщо марсіанські зразки повернуть на землю.

Раніше Фокус писав про те, що вченим удалося відтворити обличчя вагітної муміфікованої жінки у віці 2000 років.