Ураган "Иан" поджег небо. Пилот Airbus заснял потрясающие "Огни Святого Эльма" (фото)

Рейс летел из Майами в Денвер, когда ночное небо пронзили пурпурные молнии.

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Ураган "Иан" обрушился на Флориду в конце сентября и достиг 4 категории, когда переместился на сушу. В результате шторм стал самым смертоносным после урагана, который обрушился на Флориду в 1935 году в День труда, пишет Daily Mail.

Пилоту Airbus Луиссу Андрессу, который управлял самолетом и раньше наблюдал это необычное погодное явление, известное как "Огни Святого Эльма", однако по его словам, "огни" такой интенсивности ему довелось увидеть впервые в жизни.

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Андресс был настолько под впечатлением от увиденного, что сделанным им фото поделился лишь сейчас. Пилот отмечает, что это было "удивительное погодное шоу" — ночное небо пронзили пурпурные молнии.

[ + – ] Андресс впервые видел Огни Святого Эльма такой интенсивности Фото: Airbus captain Luis Andress/SWNS

Впервые это уникальное погодное явление отметил англосаксонский дворянин и моряк Геста Херварди еще в 1110 году. В конечном итоге явление назвали в честь покровителя моряков Святого Эразма Формийского, также известного как Святой Эльмо. А "огни" появились из-за того, что небо выглядит так, будто по нему проносится пламя. В результате явление получило название "Огни Святого Эльма".

Это захватывающее погодное явление происходит во время грозы, когда атмосфера заряжена, а между объектом и воздухом вокруг него создается электрический заряд плазмы. Ученые отмечают, что трение становится все более интенсивным по мере роста шторма, в результате образуются мощные электрические поля, которые способны перемещать облака к земле. После электрическое поле разбивает воздух на плазму с огромным напряжением, которое в свою очередь разрывает молекулы воздуха. А после "приходят" Огни Святого Эльма — то есть происходит коронный разряд.

Сам по себе феномен Святого Эльма не несет угрозы, однако он также означает, что в данный момент вы окружены штормами.

Ранее это погодное явление в 2020 году наблюдал экипаж военного самолета. Тогда экипаж борта C-17 опубликовал видео, на котором видно, как фиолетовые молнии пронизывают ночное небо.

Отметим, что сумма ущерба, который нанес ураган "Иан" оценивается в 1,1 — 1,8 миллиарда долларов. Местные власти сообщили, что шторм затопил не только прибрежные регионы, но также затронул населенные пункты, находящиеся в центре штата.

Ранее Фокус писал о том, что мощный ураган "Иан" высосал всю воду из устья залива Тампа.