Ураган "Ян" підпалив небо. Пілот Airbus зняв чудові "Вогні святого Ельма" (фото)

Рейс летів з Маямі до Денвера, коли нічне небо пронизали пурпурові блискавки.

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Ураган "Ян" надійшов на Флориду наприкінці вересня та досяг 4 категорії, коли перемістився на сушу. В результаті шторм став найбільш смертоносним після урагану, який наринув на Флориду у 1935 році у День праці, пише Daily Mail.

Пілоту Airbus Луїсу Андрессу, який керував літаком й раніше спостерігав це незвичайне погодне явище, відоме як "Вогні святого Ельма", проте, за його словами, "вогні" такої інтенсивності йому довелося побачити вперше в житті.

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Андресс був настільки під враженням від побаченого, що поділився зробленим ним фото лише зараз. Пілот зазначає, що це було "дивовижне шоу" — нічне небо пронизували пурпурові блискавки.

[ + – ] Андресс вперше бачив Вогні святого Ельма такої інтенсивності Фото: огни святого эльма

Вперше це унікальне погодне явище відзначив англосаксонський дворянин та моряк Геста Герварді ще у 1110 році. Зрештою, явище назвали на честь покровителя моряків Святого Еразма Формійського, також відомого як Святий Ельмо. А "вогні" з'явилися через те, що небо виглядає так, ніби ним проноситься полум'я. В результаті явище отримало назву "Вогні святого Ельма".

Це захопливе погодне явище відбувається під час грози, коли атмосфера заряджена, а між об'єктом та повітрям навколо нього створюється електричний заряд плазми. Вчені відзначають, що тертя стає дедалі інтенсивнішим разом зі зростанням шторму, у результаті утворюються потужні електричні поля, здатні переміщати хмари до землі. Після цього електричне поле розбиває повітря на плазму з величезною напругою, яка зі свого боку розриває молекули повітря. А після "приходять" Вогні святого Ельма — тобто відбувається коронний розряд.

Феномен святого Ельма власне не несе загрози, проте він також означає, що зараз ви оточені штормами.

Раніше це погодне явище у 2020 році спостерігав екіпаж військового літака. Тоді екіпаж борту C-17 опублікував відео, де видно, як фіолетові блискавки пронизують нічне небо.

Зазначимо, що сума збитків, які завдав ураган "Ян", оцінюється в 1,1 — 1,8 мільярда доларів. Місцева влада повідомила, що шторм затопив не тільки прибережні регіони, але також торкнувся населених пунктів, що знаходяться в центрі штату.

Раніше Фокус писав про те, що потужний ураган "Ян" висмоктав усю воду з гирла затоки Тампа.