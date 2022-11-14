Ученые разгадали секрет вечной жизни странного животного: этот ген есть и у человека

Исследование показало, что у людей и вечно молодых актиний есть нечто общее.

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Морские анемоны (Nematostella vectensis) в действительности хранят в себе секрет вечной жизни — они не восприимчивы к старению и негативным воздействиям, которые испытывают люди с течением времени. Ученые изучили генетический отпечаток этих организмов, чтобы разгадать их секрет вечной жизни, пишет Sci Tech Daily.

В новом исследовании группа биологов во главе с Ульрихом Технау из Венского университета использовала транскриптомику отдельных клеток. Этот метод относительно нов, однако он уже произвел революцию в биомедицине и эволюционной биологии.

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В ходе исследования ученые изучили генетический отпечаток морского анемона и обнаружили, что у этого древнего типа животных те же генные каскады для дифференцирования нервных клеток, что и у более сложных организмов. Как выяснилось, эти гены отвечают за поддержание баланса клеток в организме в течение всей жизни актиний.

Исследователи расшифровали все типы нервных и железистых клеток и их истоки развития актинии. Ученые смогли сгруппировать клетки с пересекающимися отпечатками и выявить общие популяции клеток-предшественников и стволовых клеток в различных тканях.

Ученые были удивлены, когда выяснилось, что нейроны, железистые и сенсорные клетки произошли от одной общей популяции. Обнаружилось, что один ген играет особую роль в развитии этих общих клеток-предков. SoxC обнаружен во все клетках-предшественниках нейронов, железистых клетках и книдоцытах, необходимых образования всего разнообразия клеток.

По словам Технау, их с коллегами весьма заинтересовал тот факт, что ген оказался не чужим — он также играет важную роль в формировании нервной системы у человека и других животных.

Исследователи обнаружили, что у морских анемонов процессы развития сохраняются независимо от возраста — от эмбриона до взрослого организма. Тогда как у людей, они играют важную роль лишь на эмбриональной стадии, а актинии способны заменять поврежденные или отсутствующие нейроны на протяжение всей своей жизни.

Ученые отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять как именно им это удается.

Ранее Фокус писал, что вечная жизнь совсем близко — секрет бессмертия спрятан в генах крохотной медузы.