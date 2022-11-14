Вчені розгадали секрет вічного життя дивної тварини: цей ген є і в людини

Дослідження показало, що в людей і завжди молодих актиній є щось спільне.

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Морські анемони (Nematostella vectensis) насправді зберігають у собі секрет вічного життя — вони не сприйнятливі до старіння та негативних впливів, які зазнають люди з часом. Вчені вивчили генетичний відбиток цих організмів, щоб розгадати їхній секрет вічного життя, пише Sci Tech Daily.

У новому дослідженні група біологів на чолі з Ульріхом Технау з Віденського університету використала транскриптоміку окремих клітин. Цей метод відносно новий, проте він уже зробив революцію в біомедичній та еволюційній біології.

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Під час дослідження вчені вивчили генетичний відбиток морської анемони і виявили, що цей древній тип тварин має ті ж генні каскади для диференціювання нервових клітин, що й у складніших організмів. Як з'ясувалося, ці гени відповідають за підтримку балансу клітин в організмі протягом життя актиній.

Дослідники розшифрували всі типи нервових та залізистих клітин та їх витоки розвитку актинії. Вчені змогли згрупувати клітини з відбитками, що перетинаються, і виявити загальні популяції клітин-попередників і стовбурових клітин у різних тканинах.

Вчені були здивовані, коли з'ясувалося, що нейрони, залізисті та сенсорні клітини походять від однієї загальної популяції. Виявилося, що один ген відіграє особливу роль у розвитку цих загальних клітин-предків. SoxC виявлений у всіх клітинах-попередниках нейронів, залізистих клітинах і кнідоцитах, необхідних для утворення всієї різноманітності клітин.

За словами Технау, їх із колегами дуже зацікавив той факт, що ген виявився не чужим — він також відіграє важливу роль у формуванні нервової системи у людини та інших тварин.

Дослідники виявили, що з морських анемон процеси розвитку зберігаються незалежно від віку — від ембріона до дорослого організму. Тоді як у людей, вони відіграють важливу роль лише на ембріональній стадії, а актинії здатні замінювати пошкоджені або відсутні нейрони протягом усього свого життя.

Вчені зазначають, що потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти як саме їм це вдається.

Раніше Фокус писав, що вічне життя зовсім близько — секрет безсмертя захований у генах крихітної медузи.