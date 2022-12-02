Сам себе Майкл Джексон. Ученые советуют бегать задом наперед во время тренировок

Чтобы ходить, не нужно какое-нибудь специальное снаряжение или абонемент в спортзал, а главное — это абсолютно бесплатно.

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Для большинства из нас ходьба — это автоматическое действие, не требующее сознательных усилий. Именно поэтому мы часто забываем о ее пользе для здоровья, пишет ScienceAlert. Но что произойдет, если мы перестанем ходить на автопилоте и бросим вызов нашему мозгу?

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Физическая активность не должна обязательно быть сложной, даже ежедневная скорая десятиминутная прогулка способна принести множество преимуществ для здоровья. Однако ходьба — это гораздо более сложный процесс, чем многие из нас представляют. Удержание вертикального положения требует координации между нашими зрительными, вестибулярными (ощущения, связанными с такими движениями, как скручивание, вращение или быстрое движение) и проприоцептивными (осознание того, где находится наше тело в пространстве) системами.

Одним из наиболее исследованных преимуществ ходьбы задом наперед является улучшение координации и равновесия, что положительно влияет на тех, кто страдает остеоартритом коленного сустава. Также она заставляет нас делать более короткие, более частые шаги, что со своей стороны улучшает мышечную выносливость мышц и одновременно уменьшает нагрузку на суставы в целом. Кроме этого, такая ходьба особенно полезна для людей с хроническими болями в нижней части спины, ведь во время нее активны больше мышц поясничного отдела позвоночника.

Поэтому ее часто используют для лечения ухудшений равновесия и скорости ходьбы у пациентов с неврологическими заболеваниями или после хронического инсульта. И это еще не всё.

Ходьба задом заранее гораздо эффективнее обычной для поддержания здорового веса, ведь расход энергии тогда почти на 40% выше. Если вы научились уверенно ходить так, попробуйте побегать. Это не только укрепит важные мышцы, участвующие в выпрямлении колена, но и будет предотвращать травмы. Также длительный бег задом наперед заранее уменьшает энергию, которую мы тратим во время обычного бега.

Как начать тренировку?

Хотя ходьба задом заранее проста, это не значит, что будет легко. Поэтому, прежде всего, попробуйте убрать возможные препятствия и опасности на вашем пути, в которые вы могли бы врезаться или споткнуться. Лучше начинать в помещении, где вы не врежетесь в кого-то, или на улице на ровном, открытом участке.

Старайтесь не оглядываться через плечо. Держите голову и грудную клетку вертикально, отталкиваясь большим пальцем ноги на каждом шагу.

Как только будете чувствовать себя увереннее, можно ускорить темп или даже переходить на беговую дорожку, обязательно используя перила, когда это нужно.

Сосредоточьтесь на нескольких подходах, а не на длительных дистанциях, и помните, что начинать лучше с не более 20 м без остановки.

Фокус разбирался, когда лучше заниматься спортом, чтобы эффективно терять вес. Ученые изучили, что физические упражнения в определенное временное окно на четверть увеличивают результативность.