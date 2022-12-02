Сам собі Майкл Джексон. Вчені рекомендують бігати задом наперед під час тренувань

Щоб ходити, не потрібне якесь спеціальне спорядження чи абонемент у спортзал, а головне — це абсолютно безплатно!

Related video

Для більшості з нас ходьба — це автоматична дія, яка не потребує свідомих зусиль. Саме тому часто ми забуваємо про її користь для здоров'я, пише ScienceAlert. Але що станеться, якщо ми перестанемо ходити на автопілоті й кинемо виклик нашому мозку?

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фізична активність не повинна обов'язково бути складною, навіть щоденна швидка десятихвилинна прогулянка здатна принести безліч переваг для здоров'я. Однак ходьба — це набагато складніший процес, ніж багато хто з нас уявляє. Утримання вертикального положення вимагає координації між нашими зоровою, вестибулярною (відчуття, пов'язані з такими рухами, як скручування, обертання або швидкий рух) і пропріоцептивною (усвідомлення того, де знаходиться наше тіло в просторі) системами.

Однією з найдослідженіших переваг ходьби задом наперед є покращення координації та рівноваги, що позитивно впливає на тих, хто страждає на остеоартрит колінного суглоба. Також вона змушує нас робити коротші, частіші кроки, що зі свого боку покращує м'язову витривалість м'язів та одночасно зменшує навантаження на суглоби загалом. Окрім цього, така ходьба особливо корисна для людей з хронічними болями у нижній частині спини, адже під час неї активними є більше м'язів поперекового відділу хребта.

Тому часто її використовують для лікування погіршень рівноваги та швидкості ходьби у пацієнтів з неврологічними захворюваннями або після хронічного інсульту. І це ще не все.

Ходьба задом наперед набагато ефективніша за звичайну для підтримування здорової ваги, адже витрати енергії тоді майже на 40% вищі. Якщо ви навчилися впевнено ходити у такий спосіб, спробуйте побігати. Це не тільки зміцнить важливі м'язи, що беруть участь у випрямленні коліна, але й запобігатиме травмам. Також тривалий біг задом наперед зменшує енергію, яку ми витрачаємо під час звичайного бігу.

Як розпочати тренування?

Хоч ходьба задом наперед проста, це не означає, що буде легко. Тому насамперед спробуйте прибрати можливі перешкоди та небезпеки на вашому шляху, в які могли б врізатися чи впасти. Краще починати в приміщенні, де ви не вріжетеся в когось, або на вулиці на рівній, відкритій ділянці.

Старайтеся не викривляти своє тіло та озиратися через плече. Тримайте голову та грудну клітку вертикально, відштовхуючись великим пальцем ноги на кожному кроці.

Як тільки почуватиметеся впевненіше, можна пришвидшити темп або ж навіть переходити на бігову доріжку, обов'язково використовуючи перила, коли це потрібно.

Зосередьтеся на кількох підходах, а не на тривалих дистанціях, і пам'ятайте, що починати краще з не більш як 20 м без зупинки.

Фокус розбирався, коли найкраще займатися спортом, щоб ефективно втрачати вагу. Вчені дослідили, що фізичні вправи в певне часове вікно на чверть підвищують результативність.