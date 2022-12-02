Небольшой секрет Девы Марии. Реставраторы сделали открытие в известном соборе Флоренции

Статуя Девы Марии с младенцем и ангелами оказалась цветной, а не созданной из чистого белого мрамора.

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Собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, Италия, который находится на Соборной площади города продолжает раскрывать новые тайны. Во время реставрационных работ эксперты обнаружили следы когда-то скрытой цветной краски на мраморных скульптурах Девы Марии с младенцем и ангелов, которые расположены над главным входом в собор, пишет Daily Mail.

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Долгое время считалось, что знаменитые статуи Девы Марии с младенцем и ангелами были созданы из белого мрамора. Но реставрация показала наличие бирюзового, коричневого и красного цветов на скульптурах.

[ + – ] Долгое время считалось, что знаменитые статуи Девы Марии с младенцем и ангелами были созданы из белого мрамора. Но ресторация показала наличие бирюзового, коричневого и красного цветов на скульптурах Фото: Daily Mail

Во время реставрационных работ в Соборе Санта-Мария-дель-Фьоре эксперты обнаружили коричневую радужную оболочку левого глаза Девы Марии, бирюзовый и красный цвет ее плаща и узор, который имитирует ткань на одежде младенца Иисуса.

Ученые считали, что статуи были созданы из натурального белого мрамора, чтобы соответствовать внешнему виду Собора и никто не предполагал, что они могут иметь другой окрас. Эксперты определили, что на мрамор был нанесен слой коричневого оксалата для их защиты, но это покрытие скрыло цветную краску. Ученые пришли к выводу, что другие скульптуры этого собора также могут иметь цвета, которые еще предстоит обнаружить.

[ + – ] Собор Санта-Мария-дель-Фьоре Фото: Daily Mail

Реставрационные работы начались в еще сентябре прошлого года из-за того, что внешняя часть собора сильно пострадала от эрозии из-за дождя, грязи, а также птичьего помета.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции был самой большой церковью в мире, когда его освятили в 1496 году и он вмещает 30 тысяч человек. Его строительство продолжалось целых 140 лет. Главной особенностью собора считается его купол, который имеет восьмигранную форму и диаметр в 42 метра. Это самый большой купол после такой же конструкции в древнеримском Пантеоне.

Общая площадь собора составляет 8300 кв.м, его высота вместе с куполом – 114,5 метров, длина собора – 160 метров, а ширина – 43 метра. Вся конструкция состоит из более 4 млн кирпичей и весит примерно 40 тысяч тонн.

[ + – ] Собор Санта-Мария-дель-Фьоре Фото: Daily Mail

Также особенностью собора является скульптурная группа над входом в здание изображающая Деву Марию, которая держит Иисуса и на них смотрят два ангела. Этот собор был заложен как раз в день Рождества Пресвятой Девы Марии и именно ей и посвящен.

На сегодняшний день в реставрацию собора было вложено 1,5 млн евро, ведь это здание является символом Флоренции, которое посещают ежегодно примерно 4,5 млн человек.

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