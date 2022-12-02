Невеликий секрет Діви Марії. Реставратори зробили відкриття у відомому соборі Флоренції

Статуя Діви Марії з немовлям і янголами виявилася кольоровою, а не створеною з чистого білого мармуру.

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Собор Санта-Марія-дель-Фйоре у Флоренції, що в Італії, який розташований на Соборній площі міста, продовжує розкривати нові таємниці. Під час реставраційних робіт експерти виявили сліди колись прихованої кольорової фарби на мармурових скульптурах Діви Марії з немовлям і янголами, які розташовані над головним входом до собору, пише Daily Mail.

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Довгий час вважалося, що знамениті статуї Діви Марії з немовлям і янголами були створені з білого мармуру. Але реставрація показала наявність бірюзового, коричневого та червоного кольорів на скульптурах.

[ + – ] Довгий час вважалося, що знамениті статуї Діви Марії з немовлям і янголами були створені з білого мармуру. Але реставрація показала наявність бірюзового, коричневого та червоного кольорів на скульптурах. Фото: Daily Mail

Під час реставраційних робіт у соборі Санта-Марія-дель-Фйоре експерти виявили коричневу райдужну оболонку лівого ока Діви Марії, бірюзовий і червоний колір її плаща та візерунок, який імітує тканину на одязі немовляти Ісуса.

Учені вважали, що статуї були створені з натурального білого мармуру, щоб відповідати вигляду Собору, і ніхто не припускав, що вони можуть мати інше забарвлення. Експерти визначили, що на мармур був нанесений шар коричневого оксалату для його захисту, але це покриття приховало кольорову фарбу. Вчені дійшли висновку, що інші скульптури цього собору також можуть мати кольори, які ще потрібно виявити.

[ + – ] Собор Санта-Марія-дель-Фйоре Фото: Daily Mail

Реставраційні роботи почалися ще у вересні минулого року через те, що зовнішня частина собору сильно постраждала від ерозії через дощ, бруд, а також пташиний послід.

Собор Санта-Марія-дель-Фйоре у Флоренції був найбільшою церквою у світі, коли його освятили в 1496 році, і він вміщує 30 тисяч людей. Його будівництво тривало цілих 140 років. Головною особливістю собору вважається його купол, який має восьмигранну форму та діаметр 42 метри. Це найбільший купол після такої ж конструкції в давньоримському Пантеоні.

Загальна площа собору становить 8300 кв.м, його висота разом із куполом — 114,5 метрів, довжина собору — 160 метрів, а ширина — 43 метри. Вся конструкція складається з понад 4 млн цегли і важить приблизно 40 тисяч тонн.

[ + – ] Собор Санта-Марія-дель-Фйоре Фото: Daily Mail

Також особливістю собору є скульптурна група над входом у будівлю, що зображує Діву Марію, яка тримає Ісуса, і на них дивляться два ангели. Цей собор був закладений якраз у день Різдва Пресвятої Діви Марії і саме їй і присвячений.

На сьогодні в реставрацію собору вклали 1,5 млн євро, адже ця будівля є символом Флоренції, яку щороку відвідують приблизно 4,5 млн осіб.

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