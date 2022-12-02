По следам китов. Избавиться от избыточного углерода помогут "пожиратели солнечного света"

Геологи предлагают решить проблему изменения климата, применив то, чем киты занимаются миллионы лет.

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Время не на нашей стороне — чтобы справиться с грядущими изменениями климата, человечеству необходимо снизить уровень СО2 в глобальном масштабе. В результате исследователи готовы рассматривать самые радикальные методы, такие как удобрение океана для борьбы с избытком углерода в атмосфере, пишет Science Alert.

В результате группа ученых-геологов из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США разработали весьма амбициозный план по захоронению на дне океана избыточного углерода.

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По словам соавтора исследования Майкла Хочелла, они с коллегами считают, что нам необходимо использовать океаны в качестве хранилища для избыточного СО2, а фитопланктон в качестве биологического насоса, который позволит "собрать" углерод из атмосферы и "захоронить" его в глубинах океана.

Исследователи поясняют, фитопланктон — крошечные организмы, которые нуждаются в минералах, например, железе, для роста и размножения. Однако на поверхности воды вместе с ними плавает лишь ограниченное количество минералов, что существенно ограничивает количества микроорганизмов. Фактически исследователи предлагают использовать удобрения, которые помогут фотосинтезирующим организмам на поверхности океана "пожирать солнечный свет".

Ученые отмечают, что на эту мысль их натолкнули гигантские обитатели морей — киты. Когда-то именно они выполняли огромную часть естественного оплодотворения океана — киты "кормили" фитопланктон гигантскими шлейфами экскрементов и те могли развиваться. Однако китобойный промысел значительно повлиял на этот процесс — если раньше китам удавалось помогать удалять из воздуха порядка 2 млн тонн углекислого газа, то сегодня эта цифра уменьшилась всего до 200 тысяч тонн.

Инженеры предполагают, что мы могли бы решить эту проблему искусственно добавляя недостающие удобрения — тем самым стимулируя микроорганизмы к росту, размножению, а следовательно и поглощению углерода. Ученые считают, что таким образом человечество могло бы возобновить разорванный наци цикл и изолировать излишки углерода на сотни тысяч лет, как это сделали ископаемые, превратившиеся в топливо.

Основная проблема заключалась в том, что крупные растворимые формы необходимых питательных веществ не способны долго задерживаться на поверхности воды, чтобы фитопланктон мог их использовать. В результате ученые обратились к наночастицам — оксиду железа и оксигидроксидам железа, которые являются природными удобрениями для океана.

По словам Хочелла, их с коллегами идея состоит в том, чтобы использовать уже существующие процессы и дополнить их. В ходе исследования группа ученых во главе с биохимиком из Университета Лидса Пеманом Бабахани изучили более 100 исследований и обнаружили искусственные наночастицы, которые весьма могут подойти для безопасного удобрения фитопланктона.

Сложность заключается в том, что ученым необходимо найти золотую середину — искусственное оплодотворение океана должно происходить на таком уровне, чтобы увеличить количество микроводорослей, однако нельзя перейти ту грань, за которой они могут стать токсичными для океана.

В некоторых исследования, которые изучила команда, ученым удалось увеличить рост и численность фитопланктона на 35-756%. Кроме того, ряд исследований свидетельствует о том, что цветение фитопланктона с использованием удобрений в конечном счете приведет к истощению других питательных веществ в океане, которые не были обеспечены искусственно. В результате это замедляет рост микроводорослей, а значит ученым необходимо учесть и этот момент.

Отметим, что в данный момент идея находится на стадии мозгового штурма и никаких реальных исследований все еще не проводилось. Как и любые масштабные манипуляции с окружающей средой, это предложение не лишено определенных рисков.

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