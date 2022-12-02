Как запустить яйцо из космоса на Землю, чтобы оно не разбилось: инструкция появилась в Сети (видео)

Иногда на реализацию безумной идеи может уйти целых 3 года.

Related video

В Сети уже стал вирусным видеоролик, который создал бывший сотрудник NASA. Он в рамках своего эксперимента решил узнать: сможет ли разбиться яйцо после запуска в космос или стратосферу, и возвращения на Землю, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Бывший инженер NASA Марк Робер стал автором уже знаменитого видео, которое он изначально разместил в YouTube. На этом видео он показал свои долгие попытки отправить обычное куриное яйцо в ближний космос, чтобы проверить, разобьется ли оно при падении с большой высоты на матрац.

Для того, чтобы реализовать свою если не безумную, то точно необычную идею, Робер собрал команду единомышленников из бывших коллег по работе в NASA.

Суть эксперимента состояла в следующем: яйцо нужно прикрепить к похожему на ракету транспортному средству и поднять его на воздушном шаре на высоту в 30,5 км над поверхностью Земли. То есть шар по сути должен отправится в стратосферу, что технические не является космосом, ведь до него еще 70 км. После этого должен состояться спуск ракеты с яйцом, которая на высоте в 100 метров должна выпустить его вниз в свободное падение.

[ + – ] В Сети уже стал вирусным видеоролик, который создал бывший сотрудник NASA. Он в рамках своего эксперимента решил узнать: сможет ли разбиться яйцо после запуска в космос или стратосферу, и возвращения на Землю Фото: Скриншот

Казалось бы, ничего сложного в таком эксперименте нет. Но Роберу и его коллегам потребовалось целых три года, чтобы достичь успеха. В ходе неудачных попыток проблемы возникали и с воздушным шаром, и с самой ракетой, которая не могла точно определить место падения, да и яйца тоже не всегда оправдывали ожидания. В итоге Робер связался с еще одним коллегой по NASA, который занимался технологией спуска марсохода Curiosity в 2012 году с помощью специального спускаемого аппарата.

Благодаря помощи своего друга, а также долгим и изнурительным попыткам Роберу и его коллегам удалось достичь положительного результата. Яйцо все же смогло успешно приземлиться, не разбившись. Конечно, оно приземлилось не на твердую, а на мягкую поверхность. Этот эксперимент доказывает не столько сам факт возможности "счастливого" падения яйца, а то, что упорство в достижении цели всегда приносит нужный результат.

Хотя видео Робера и длится 27 минут, все же его посмотрели уже 22 млн человек.

Фокус уже писал о еще одном интересном видео, на котором ученые впервые запечатлели, как снежные обезьяны ловят рыбу, чтобы пережить зиму.

Также вы можете посмотреть, как в Лондонском аквариуме скаты владеют мячом не хуже футболистов, как уже писал Фокус.