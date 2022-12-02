Як запустити яйце з космосу на Землю, щоб воно не розбилося: інструкція з'явилася в мережі (відео)

Іноді на реалізацію шаленої ідеї може піти цілих 3 роки.

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У мережі вже став вірусним відеоролик, створений колишнім співробітником NASA. Він у межах свого експерименту вирішив дізнатися: чи зможе розбитися яйце після запуску в космос чи стратосферу та повернення на Землю, пише Space.

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Колишній інженер NASA Марк Робер став автором уже знаменитого відео, яке він спочатку розмістив у YouTube. На цьому відео він показав свої довгі спроби відправити звичайне куряче яйце до ближнього космосу, щоб перевірити, чи воно розіб'ється під час падіння з великої висоти на матрац.

Для того, щоб реалізувати свою якщо не божевільну, то незвичайну ідею, Робер зібрав команду однодумців з колишніх колег по роботі в NASA.

Суть експерименту полягала в цьому: яйце потрібно прикріпити до схожого на ракету транспортного засобу та підняти його на повітряній кулі на висоту 30,5 км над поверхнею Землі. Тобто куля по суті має вирушити до стратосфери, що технічно не є космосом, адже до нього ще 70 км. Після цього має відбутися спуск ракети з яйцем, яка на висоті 100 метрів має випустити його вниз у вільне падіння.

[ + – ] У мережі вже став вірусним відеоролик, створений колишнім співробітником NASA. Він у рамках свого експерименту вирішив дізнатися: чи зможе розбитися яйце після запуску в космос чи стратосферу та повернення на Землю Фото: Скриншот

Здавалося б, нічого складного у такому експерименті немає. Але Роберу та його колегам знадобилося цілих три роки, щоб досягти успіху. Під час невдалих спроб проблеми виникали і з повітряною кулею, і з ракетою, яка не могла точно визначити місце падіння, та і яйця теж не завжди виправдовували очікування. У результаті Робер зв'язався з ще одним колегою з NASA, який займався технологією спуску марсохода Curiosity у 2012 році за допомогою спеціального апарату, що спускається.

Завдяки допомозі свого друга, а також довгим та виснажливим спробам Роберу та його колегам вдалося досягти позитивного результату. Яйце все ж таки змогло успішно приземлитися, не розбившись. Звісно, воно приземлилося не на тверду, а на м'яку поверхню. Цей експеримент доводить не так сам факт можливості "щасливого" падіння яйця, а те, що завзятість у досягненні мети завжди приносить потрібний результат.

Хоча відео Робера і триває 27 хвилин, все ж таки його подивилися вже 22 млн людей.

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