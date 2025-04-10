До 2100 року у Землі з'їде "дах": планета зануриться в хаос через Північний полюс

Нове дослідження показує, що географічний Північний полюс уже перебуває в русі та може зміститися на 27 метрів до 2100 року. Таке може статися через танення полярних крижаних щитів, через що маса Землі перерозподілятиметься інакше.

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Про це пише Daily Mail.

Такі зміни, на перший погляд, можуть здатися незначними в планетарному масштабі, але за словами вчених, вони призведуть до справжнього хаосу в супутниковій навігації.

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Як відомо, поки Земля обертається навколо своєї осі, зміни, що відбуваються в океанах, атмосфері та ядрі планети, змушують її коливатися, як дзиґа. Більша частина таких коливань — регулярний і передбачуваний процес, але вчені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха з'ясували, що антропогенні зміни, внаслідок діяльності людини, переважать природні зрушення.

Оскільки супутники та телескопи в далекому космосі визначають своє становище, ґрунтуючись на осі обертання Землі, будь-які зміни Північного полюса можуть обернутися серйозними проблемами. Провідний автор дослідження з Віденського університету Мостафа Кіані Шахванді каже, що такі зміни можуть призвести до неточностей від кількох метрів до сотень метрів.

Великі перерозподіли маси Землі змушують планету зміщуватися навколо своєї осі. Найчастіше таке явище викликане регулярними циклами океанічних течій. Але оскільки крижані щити і льодовики на Землі тануть, цей процес викликає швидкий перерозподіл ваги. Це своєю чергою призводить до зміщення полюса.

Шахванді та його команда виміряли рух полюсів за період з 1908 і 2000 років і порівняли ці дані з прогнозами танення льоду. Вчені з'ясували, що якщо викиди парникових газів не скоротяться, то танення крижаних щитів змістить полюси на 27 метрів.

У більш оптимістичному варіанті Північний полюс все одно зміститься, але на 12 метрів.

Поки що антропогенне зміщення полюсів не перевершує зміни, які відбуваються з природних причин.

Нині найбільші зміни в зміщення полюсів вносить відновлення Землі після останнього льодовикового періоду. У той час земна кора опустилася під тиском льодовиків і піднялася після того, як вони розтанули, що призвело до перерозподілу ваги Землі.

Попри те, що кінець останнього льодовикового періоду настав понад 10 тис. років тому, ефект від цього відскоку можна досі спостерігати в природному зміщенні Північного полюса.

"Наразі природні процеси домінують у русі полюсів, але якщо зміна клімату продовжиться і крижані щити танутимуть дедалі більше й більше, то в останні десятиліття 21-го століття антропогенна зміна клімату, безумовно, буде домінувати", — каже Шахванді.

Згідно з недавніми заявами вчених, світовий морський лід, який є замерзлою океанічною водою на полюсах, знизився до рекордного рівня. Минулого місяця арктичний морський лід досяг найнижчого місячного значення в березні за 47-річний супутниковий звіт.

Дослідники виявили, що найбільшими джерелами зміщення полюсів є танення Гренландського крижаного щита та Антарктичного крижаного щита. Якщо їхнє танення продовжиться з колишньою швидкістю, то в майбутньому на людство чекають проблеми з навігаційними системами супутників і космічних телескопів, як-от телескоп Джеймса Вебба.

"Оскільки прогнозування руху полюсів має вирішальне значення для таких додатків, як навігація космічних апаратів і орієнтація телескопів для далекого космосу, зниження передбачуваності руху полюсів в умовах зміни клімату може вплинути на точність їхньої роботи", — ідеться в статті, опублікованій у журналі Geophysical Research Letters.

Нагадаємо, з Північного полюса втік арктичний вихор, який залишиться над Європою на все літо. Порушення в арктичному полярному вихорі змістило кільце вітру, яке оточує Північний полюс, у бік Європи. Саме з цим пов'язане поточне похолодання.