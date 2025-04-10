К 2100 году у Земли съедет "крыша": планета погрузится в хаос из-за Северного полюса

Новое исследование показывает, что географический Северный полюс уже находится в движении и может сместиться на 27 метров к 2100 году. Такое может произойти из-за таяния полярных ледяных щитов, из-за чего масса Земли будет перераспределяться иначе.

Related video

Об этом пишет Daily Mail.

Подобные изменения, на первый взгляд, могут показаться незначительным в планетарном масштабе, но по словам ученых, они приведут к настоящему хаосу в спутниковой навигации.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как известно, пока Земля вращается вокруг своей оси, изменения которые происходят в океанах, атмосфере и ядре планеты, заставляют ее колебаться, как волчок. Большая часть таких колебаний – регулярный и предсказуемый процесс, но ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что антропогенные изменения, в результате деятельности человека, перевесят естественные сдвиги.

Так как спутники и телескопы в дальнем космосе определяют свое положение, основываясь на оси вращения Земли, любые изменения Северного полюса могут обернуться серьезными проблемами. Ведущий автор исследования из Венского университета Мостафа Киани Шахванди говорит, что такие изменения могут привести к неточностям от нескольких метров до сотен метров.

Большие перераспределения массы Земли заставляют планету смещаться вокруг своей оси. Зачастую такое явление вызвано регулярными циклами океанических течений. Но потому как ледяные щиты и ледники на Земле тают, этот процесс вызывает быстрое перераспределение веса. Это в свою очередь, приводит к смещению полюса.

Шахванди и его команда измерили движение полюсов за период с 1908 и 2000 годов и сравнили эти данные с прогнозами таяния льда. Ученые выяснили, что если выбросы парниковых газов не сократятся, то таяние ледяных щитов сместит полюса на 27 метров.

В более оптимистичном варианте Северный полюс все равно сместится, но на 12 метров.

Пока антропогенное смещение полюсов не превосходит изменения, которые происходят по естественным причинам.

В настоящее время наибольшие изменения в смещение полюсов вносит восстановление Земли после последнего ледникового периода. В то время земная кора опустилась под давлением ледников и поднялась после того, как они растаяли, что привело к перераспределению веса Земли.

Несмотря на то, что конец последнего ледникового периода наступил более 10 тыс. лет назад, эффект от этого отскока можно до сих пор наблюдать в естественном смещении Северного полюса.

"В настоящее время естественные процессы доминируют в движении полюсов, но если изменение климата продолжится и ледяные щиты будут таять все больше и больше, то в последние десятилетия 21-го века антропогенное изменение климата, безусловно, будет доминировать", — говорит Шахванди.

Согласно недавним заявлениям ученых, мировой морской лед, который является замерзшей океанической водой на полюсах, снизился до рекордного уровня. В прошлом месяце арктический морской лед достиг самого низкого месячного значения в марте за 47-летний спутниковый отчет.

Исследователи обнаружили, что крупнейшими источниками смещения полюсов являются таяние Гренландского ледяного щита и Антарктического ледяного щита. Если их таяние продолжится с прежней скоростью, то в будущем человечество ждут проблемы с навигационными системами спутников и космических телескопов, таких как телескоп Джеймса Уэбба.

"Поскольку прогнозирование движения полюсов имеет решающее значение для таких приложений, как навигация космических аппаратов и ориентация телескопов для дальнего космоса, снижение предсказуемости движения полюсов в условиях изменения климата может повлиять на точность их работы", — говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Напомним, с Северного полюса сбежал арктический вихрь, который останется над Европой на все лето. Нарушение в арктическом полярном вихре сместило кольцо ветра, которое окружает Северный полюс, в сторону Европы. Именно с этим связано текущее похолодание.