Утерянный NASCAR или древний корабль. Ураганы обнажили таинственное нечто на пляже во Флориде (фото)

Загадочный 24-метровый объект все это время скрывался под слоем песка, пока его не обнажили ураганы.

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В конце октября на Флориду обрушился мощнейший ураган "Иан", а за ним последовал еще один тропический шторм "Николь". Все эти погодные катаклизмы не прошли бесследно и изрядно потрепали побережье Флориды, пишет Futurism.

Последствия обоих ураганов обрушившихся на штат были весьма существенными. В результате штормов эрозия на пляже в Дейтона-Бич-Шорс в округе Волусия, Флорида, обнажила загадочное нечто. Исследователи до сих пор не уверены, что же на самом деле пряталось под песком все это время.

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По словам заместителя начальника службы безопасности пляжа Волусия Тэмми Малфурса, он посещает побережье последние четверть века и ему ни разу не доводилось видеть нечто подобное. Он также отметил, что он и его коллеги давно не наблюдали в этой местности эрозии подобного масштаба.

Известно, что ураганы обнажили загадочный объект, который составляет чуть более 24 метров в длину. В данный момент местные власти и исследователи все еще изучают находку и не могут достоверно сказать, что же это такое. Однако некоторые теории все же существуют.

Согласно одной из них ураганы "Иан" и "Николь" могли обнажить давно затонувший древний корабль. Уже известно, что найденная конструкция в основном состоит из дерева и металла, а потому вполне может оказаться "останками" корпуса древнего корабля.

Существует и другая теория. Некоторые предполагают, что эрозия, вызванная ураганами, обнажила "скелет" давно потерянной части зрительских мест NASCAR на культовой гоночной трассе.

Впрочем, есть и более прозаичное объяснение появления столь увлекательного объекта на пляже о Флориде. Некоторые предполагают, что появившийся из-под песка объект вполне может оказаться остатками забытого пирса, который ранее мог располагаться на этой территории.

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