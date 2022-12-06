Загублений NASCAR чи стародавній корабель. Урагани оголили таємниче щось на пляжі у Флориді (фото)

Загадковий 24-метровий об'єкт весь цей час переховувався під шаром піску, доки його не оголили урагани.

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Наприкінці жовтня на Флориду обрушився найпотужніший ураган Ян, а за ним послідував ще один тропічний шторм Ніколь. Усі ці погодні катаклізми не пройшли безслідно та неабияк потріпали узбережжя Флориди, пише Futurism.

Наслідки обох ураганів, що обрушилися на штат, були дуже суттєвими. У результаті штормів ерозія на пляжі в Дейтон-Біч-Шорс в окрузі Волусія, Флорида, оголила дещо загадкове. Дослідники досі не впевнені, що насправді ховалося під піском увесь цей час.

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За словами заступника начальника служби безпеки пляжу Волусія Теммі Малфурса, він відвідує узбережжя останню чверть століття, і йому жодного разу не доводилося бачити щось подібне. Він також зазначив, що він і його колеги давно не спостерігали в цій місцевості ерозії подібного масштабу.

Відомо, що урагани оголили загадковий об'єкт, який становить трохи більше за 24 метри завдовжки. Наразі місцева влада й дослідники все ще вивчають знахідку та не можуть достовірно сказати, що ж це таке. Однак деякі теорії все ж таки існують.

Згідно з однією з них, урагани Ян і Ніколь могли оголити стародавній корабель, що давно затонув. Уже відомо, що знайдена конструкція здебільшого складається з дерева та металу, а тому цілком може виявитися "рештками" корпусу древнього корабля.

Існує й інша теорія. Дехто припускає, що ерозія, викликана ураганами, оголила "скелет" давно втраченої частини глядацьких місць NASCAR на культовій гоночній трасі.

Утім, є і прозаїчніше пояснення появи такого захопливого об'єкта на пляжі Флориди. Деякі припускають, що об'єкт, який з'явився з-під піску, цілком може виявитися залишками забутого пірсу, який раніше міг розташовуватися на цій території.

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