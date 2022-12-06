Шифры в библейском тексте. Найдены скрытые символы в известной 1200-летней рукописи (фото)

Загадочные рисунки и женское имя были скрыты на страницах библейского текста.

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Ученые обнаружили скрытые рисунки, загадочные символы и имя неизвестной женщины, которые были написаны без использования чернил, на страницах древней рукописи. Она хранилась в библиотеке Оксфордского университета, Англия, и ей более 1200 лет, пишет Live Science.

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Ученые обнаружили загадочные отметки на страницах копии "Деяний апостолов" (книга из Нового Завета), написанной на латыни (оригинал был написан на древнегреческом языке). Эти отметки состояли из загадочных символов, рисунков, а также имени женщины – Эдбург.

[ + – ] Ученые обнаружили скрытые рисунки, загадочные символы и имя неизвестной женщины, которые были написаны без использования чернил, на страницах древней рукописи. Она хранилась в библиотеке Оксфордского университета, Англия, и ей более 1200 лет Фото: Live Science

За новым открытием стоят ученые из Университета Лестера, которые провели исследование древней рукописи, которая была создана в Англии в период между 700 и 750 годами нашей эры. Ученые под руководством Джессики Ходжкинсон использовали специальную технологию, которая позволяет увидеть на страницах древних текстов почти невидимые надписи шириной в 1/5 ширины человеческого волоса.

Ученые считают, что таинственные символы оставила знатная и образованная женщина, которая скорее всего и носила староанглийское имя Эдбург. Смысл оставленных пометок и рисунков в рукописи пока что не ясен, но ученые считают, что таким образом автор этих надписей, которые были оставлены без чернил, то есть практически нацарапаны, хотела выделить важные для нее отрывки в тексте.

[ + – ] Ученые считают, что таинственные символы оставила знатная и образованная женщина, которая скорее всего и носила староанглийское имя Эдбург Фото: Live Science

"Наш анализ рукописи, которая хранилась в библиотеке Оксфордского университета показывает, что неизвестная пока нам женщина, по имени Эдбург, написала свое имя как минимум на пяти страницах рукописи. В то же время разные сокращения своего имени она оставила еще на 10 страницах", — говорит Ходжкинсон.

По словам ученых, такие наброски на тексте уже находили в других раннесредневековых рукописях. Но они часто состоят только из крестов и таким образом люди, которые их оставили выделяли разные участки текста.

"Но эти символы представляют больший интерес для нас. Ведь здесь встречаются и кресты, и другие необычные символы, рисунки ,а также женское имя. Мы также обнаружили несколько длинных надписей, которые были написаны на староанглийском языке", — говорит Ходжкинсон.

[ + – ] Смысл оставленных пометок и рисунков в рукописи пока что не ясен, но ученые считают, что таким образом автор этих надписей, которые были оставлены без чернил, то есть практически нацарапаны, хотела выделить важные для нее отрывки в тексте Фото: Live Science

Ученые точно не знают, была ли женщина по имени Эдбург автором таинственных надписей, но скорее всего это так. Чтобы раскрыть эту загадку ученые планируют провести новый более тщательный анализ, который предполагает еще и раскрытие смысла написанного.

В конце древней рукописи находится молитва, которая написана с точки зрения женщины, а это может говорить о том, что данной рукописью пользовались либо одна женщина, либо группа женщин, говорят ученые.

"Я уверена, что эти надписи и рисунки женщина оставила намеренно во время чтения и таким образом выделяла важные для нее фрагменты. Я не думаю, что это были просто какие-то каракули не имеющие смысла", — говорит Ходжкинсон.

[ + – ] По словам ученых, такие наброски на тексте уже находили в других раннесредневековых рукописях. Но они часто состоят только из крестов и таким образом люди, которые их оставили выделяли разные участки текста Фото: Live Science

Также ученые хотят узнать, кем на самом деле была женщина по имени Эдбург и у них уже есть несколько кандидатов, которые жили в середине 8 века в Англии и мели знатное происхождение.

"Теперь еще осталось понять зачем женщина оставила именно такие надписи и рисунки и как они относятся к тексту", — говорит Ходжкинсон.

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