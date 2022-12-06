Шифри в біблійному тексті. Знайдено приховані символи у відомому 1200-річному рукописі (фото)

Загадкові малюнки та жіноче ім'я були приховані на сторінках біблійного тексту.

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Учені виявили приховані малюнки, загадкові символи й ім'я невідомої жінки, які були написані без використання чорнила на сторінках стародавнього рукопису. Він зберігався в бібліотеці Оксфордського університету, що в Англії, і йому понад 1200 років, пише Live Science.

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Учені виявили загадкові позначки на сторінках копії "Діяння апостолів" (книга з Нового Завіту), написаної латиною (оригінал був написаний давньогрецькою мовою). Ці позначки складалися із загадкових символів, малюнків та імені жінки — Едбург.

[ + – ] Учені виявили приховані малюнки, загадкові символи й ім'я невідомої жінки, які були написані без використання чорнила на сторінках стародавнього рукопису. Вона зберігалася в бібліотеці Оксфордського університету, Англія, і їй понад 1200 років. Фото: dino

За новим відкриттям стоять учені з Університету Лестера, які провели дослідження стародавнього рукопису, створеного в Англії в період між 700 і 750 роками нашої ери. Вчені під керівництвом Джесіки Годжкінсон використовували спеціальну технологію, яка дозволяє побачити на сторінках стародавніх текстів майже невидимі написи шириною 1/5 ширини людського волосся.

Учені вважають, що таємничі символи залишила знатна й освічена жінка, яка, швидше за все, носила староанглійське ім'я Едбург. Сенс залишених поміток і малюнків у рукописі поки що не зрозумілий, але вчені вважають, що так авторка цих написів, які були залишені без чорнила, тобто практично надряпані, хотіла виділити важливі для неї уривки в тексті.

[ + – ] Учені вважають, що таємничі символи залишила знатна й освічена жінка, яка, швидше за все, й носила староанглійське ім'я Едбург Фото: dino

"Наш аналіз рукопису, який зберігався в бібліотеці Оксфордського університету, показує, що невідома поки що нам жінка, на ім'я Едбург, написала своє ім'я як мінімум на п'яти сторінках рукопису. Водночас різні скорочення свого імені вона залишила ще на 10 сторінках", — каже Годжкінсон.

За словами вчених, такі нариси на тексті вже знаходили в інших ранньосередньовічних рукописах. Але вони часто складаються лише з хрестів, і так люди, які залишили їх, виділяли різні ділянки тексту.

"Але ці символи представляють більший інтерес для нас. Адже тут зустрічаються і хрести, і інші незвичайні символи, малюнки, а також жіноче ім'я. Ми також виявили кілька довгих написів, які були написані староанглійською мовою", — говорить Годжкінсон.

[ + – ] Сенс залишених поміток і малюнків у рукописі поки що не зрозумілий, але вчені вважають, що так авторка цих написів, які були залишені без чорнила, тобто практично надряпані, хотіла виділити важливі для неї уривки в тексті Фото: dino

Учені точно не знають, чи жінка була на ім'я Едбург авторкою таємничих написів, але швидше за все це так. Щоб розкрити цю загадку, вчені планують провести новий ретельніший аналіз, який передбачає ще й розкриття змісту написаного.

Наприкінці стародавнього рукопису є молитва, яка написана з погляду жінки, а це може говорити про те, що цим рукописом користувалися або одна жінка, або група жінок, кажуть учені.

"Я впевнена, що ці написи та малюнки жінка залишила навмисно під час читання й так виділяла важливі для неї фрагменти. Я не думаю, що це були просто якісь каракулі, які не мають сенсу", — каже Годжкінсон.

[ + – ] За словами вчених, такі написи на тексті вже знаходили в інших ранньосередньовічних рукописах. Але вони часто складаються лише з хрестів, і так люди, які їх залишили, виділяли різні частини тексту. Фото: dino

Також учені хочуть дізнатися, ким насправді була жінка на ім'я Едбург, і вони вже мають кілька кандидатів, які жили в середині 8 століття в Англії та мали знатне походження.

"Тепер ще залишилося зрозуміти навіщо жінка залишила саме такі написи та малюнки і як вона ставилася до тексту", — каже Годжкінсон.

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