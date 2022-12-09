В Солнечной системе обнаружено призрачное сияние: ученые пока не могут объяснить, что это

Новое исследование, основанное на данных космического телескопа Хаббл, показывает, что в нашей звездной системе слишком много света.

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Международная группа ученых представила для публикации в изданиях The Astronomical Journal и The Astrophysical Journal Letters новые исследования. И все они имеют общую цель – ученые пытаются понять, что за избыток света или призрачное свечение имеется в Солнечной системе и где его источник, пишет ScienceAlert.

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Ученые провели анализ тысяч изображений космического телескопа Хаббл, а также сделали разные научные измерения, чтобы прийти к выводу, что в Солнечной системе действительно имеется избыток загадочного света.

Его на самом деле не так и много, но все равно больше, чем должно быть, поэтому ученые назвали это явление "призрачным светом". Ни звезды, ни галактики, ни пыль, окружающие нашу систему не могут быть источниками это свечения. Что же это на самом деле? Пока ученые не могут это объяснить, но у них есть несколько версий, которые еще ждут своего подтверждения.

Во Вселенной свет излучают звезды, галактики, планеты и даже пыль и газ. Но есть еще много источников света, которые не обнаружены астрономами.

Например, еще космический аппарат "Вояджер-1" обнаружил очень сильный поток излучения, который исходит из центра галактики, но пока не известно, что является его источником. А космический аппарат "Новые горизонты" зафиксировал наличие на краю Солнечной системы слишком большое количество света из космического оптического фона. Как уже писал Фокус, ученые также не понимают, что является его источником, но они связывают это с темной материей.

[ + – ] Ученые провели анализ тысяч изображений космического телескопа Хаббл, а также сделали разные научные измерения, чтобы прийти к выводу, что в Солнечной системе действительно имеется избыток загадочного света Фото: LiveScience

Что касается источника необъяснимого призрачного света, то, как считают ученые, он находится намного ближе к нам, где-то сразу за Плутоном или даже за Нептуном.

"Наш анализ показывает, что есть нечто, возможно это компонент пыли, который находится ближе, чем расстояние, где проводил измерения аппарат "Новые горизонты". Этот дополнительный свет исходит изнутри Солнечной системы", — говорит Тим Карлтон из Университета штата Аризона.

Ученые считают, что источником загадочного света могут быть частицы пыли и льда из комет, которые летают так далеко от Солнца и отражают солнечный свет, таким образом создавая рассеянное свечение по всей Солнечной системе.

"Мы практический уверены, что этот свет исходит не извне, а где-то из Солнечной системы. Возможно это новый элемент нашей системы, который еще предстоит обнаружить", — говорит Карлтон.

В данных телескопа Хаббл ученые искали признаки неизвестных галактик, которые могли бы отвечать за этот призрачный свет, но таких они не обнаружили.

"Нам нужно понять, что это за избыточное количество света и что за этим стоит, пока у нас есть только теории, которые требуют подтверждения. Если мы раскроем эту тайну, то данное открытие может повлиять на наше понимание природы Солнечной системы и того, как она устроена", — говорит Карлтон.

Фокус также писал о том, что ученые обнаружили необычный гамма-всплеск, который появился в результате слияния двух нейтронных звезд. Но такой поток излучения, с такими характеристиками, не мог появится в результате этого события. Оказалось, что ученые сделали новое важное открытие.