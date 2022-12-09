У Сонячній системі виявили примарне сяйво: вчені поки що не можуть пояснити, що це

Нове дослідження, засноване на даних космічного телескопа "Габбл", показує, що в нашій зоряній системі надто багато світла.

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Міжнародна група вчених представила для публікації у виданнях The Astronomical Journal і The Astrophysical Journal Letters нові дослідження. І всі вони мають спільну мету — вчені намагаються зрозуміти, що за надлишок світла чи примарне світіння є в Сонячній системі та де його джерело, пише ScienceAlert.

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Учені провели аналіз тисяч зображень космічного телескопа "Габбл", а також зробили різні наукові виміри, щоб дійти висновку, що Сонячна система дійсно має надлишок загадкового світла.

Його насправді не так багато, але все одно більше, ніж має бути, тому вчені назвали це явище "примарним світлом". Ні зірки, ні галактики, ні пил, що оточують нашу систему, не можуть бути джерелами цього світіння. Що це насправді? Поки вчені не можуть це пояснити, але мають кілька версій, які ще чекають свого підтвердження.

У Всесвіті світло випромінюють зірки, галактики, планети й навіть пил і газ. Але є ще багато джерел світла, які не виявлені астрономами.

Наприклад, ще космічний апарат "Вояджер-1" виявив дуже сильний потік випромінювання, що виходить із центру галактики, але поки що не відомо, що є його джерелом. А космічний апарат "Нові горизонти" зафіксував наявність на краю Сонячної системи дуже багато світла з космічного оптичного фону. Як уже писав Фокус, учені також не розуміють, що є його джерелом, але вони пов'язують це з темною матерією.

[ + – ] Учені провели аналіз тисяч зображень космічного телескопа "Габбл", а також зробили різні наукові виміри, щоб дійти висновку, що в Сонячній системі дійсно є надлишок загадкового світла Фото: кора Земли

Що стосується джерела незрозумілого примарного світла, то, як вважають науковці, воно розташоване набагато ближче до нас, десь одразу за Плутоном чи навіть за Нептуном.

"Наш аналіз показує, що є щось, можливо, це компонент пилу, який знаходиться ближче, ніж відстань, де проводив вимірювання апарат "Нові горизонти". Це додаткове світло виходить зсередини Сонячної системи", — говорить Тім Карлтон з Університету штату Арізона.

Вчені вважають, що джерелом загадкового світла можуть бути частинки пилу та льоду з комет, які літають так далеко від Сонця та відбивають сонячне світло, таким чином створюючи розсіяне свічення по всій Сонячній системі.

"Ми практичні впевнені, що це світло виходить не ззовні, а десь із Сонячної системи. Можливо це новий елемент нашої системи, який ще належить виявити", — каже Карлтон.

У даних телескопа Хабл вчені шукали ознаки невідомих галактик, які могли б відповідати за це примарне світло, але таких вони не виявили.

"Нам потрібно зрозуміти, що це за надмірна кількість світла і що за цим стоїть, поки ми маємо лише теорії, які вимагають підтвердження. Якщо ми розкриємо цю таємницю, то дане відкриття може вплинути на наше розуміння природи Сонячної системи та того, як вона влаштована", — каже Карлтон.

Фокус також писав про те, що вчені виявили незвичайний гамма-сплеск, який з'явився внаслідок злиття двох нейтронних зірок. Але такий потік випромінювання з такими характеристиками не міг з'явитися в результаті цієї події. Виявилося, що вчені зробили нове відкриття.