Челюсти Большого Барьерного Рифа. Фотограф запечатлел стаю улыбающихся рыб-попугаев

Дайверу удалось запечатлеть неподвижный косяк этих необычных рыб с неправильным прикусом.

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Подводный мир полон увлекательных и необычных видов, о которых нам мало что известно. Австралийский подводный фотограф Джош Бланк посвятил свою жизнь "погоне" за лучшим кадром в центре которого, как правило, оказываются более крупные морские виды, пишет Hakai Magazine.

Джош Бланк проживает на восточном побережье Австралии и время от времени погружается на окраинах Большого Барьерного рифа, чтобы сделать очередной восхитительный кадр. Так, было и в этот раз.

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По словам Бланка, во время трехнедельного дайв-путешествия у северных окраин Большого Барьерного рифа у него была конкретная цель — сфотографировать толстолобых рыб-попугаев, плавающих вместе. И, как видно по фото, ему это с блеском удалось.

В океане множество причудливых обитателей, однако этот конкретный вид рыб-попугаев всегда держится особняком. Характерной чертой представителей этого вида является их неправильный прикус, выдающийся лоб и внушительные размеры. Любопытно, что взрослые особи рыб-попугаев способны достигать более метра в длину и весить около 46 килограммов. Для сравнения, примерно столько же весит средний взрослый шимпанзе.

Внушительные размеры делает этих рыб одними из самых крупных рыб-попугаев и одними из самых больших рифовых рыб в мире. Кроме того, известно, что эти рыбы играют важную роль в экосистеме — своими необычными зубами они сгрызают водоросли с кораллов. Также они проглатывают другой рифовый материал, а затем выделяют его в виде песка.

Бланк отмечает, что ему удалось сделать снимок перед восходом солнца — он спустился к рифу, где дайверы уже заметили "болванчиков" и надеялись сделать свой уникальный кадр. Однако в тот день удача была на стороне Джоша. После непродолжительных наблюдений ему удалось заметить группу из 40 особей рыб-попугаев, сгрудившихся у одного из кораллов.

В тот момент рыбы казались совершенно неподвижными и будто зависли над рифом. Когда дайвер попытался приблизиться, рыбы-попугаи только плотнее сбились — местами их тела даже соприкасались друг с другом.

К счастью, для Бланка, этот косяк рыб оказался не таким пугливым, как большинство обитателей рифов, и ему удалось сделать захватывающий снимок необычных рыб.

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