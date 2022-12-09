Щелепи Великого Бар'єрного рифу. Фотограф сфотографував зграю усміхнених риб-папуг

Дайверу вдалося відобразити нерухомий косяк цих незвичайних риб із неправильним прикусом.

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Підводний світ сповнений захопливих і незвичайних видів, про які нам мало що відомо. Австралійський підводний фотограф Джош Бланк присвятив своє життя "погоні" за найкращим кадром, у центрі якого, як правило, виявляються більші морські види, пише Hakai Magazine.

Джош Бланк проживає на східному узбережжі Австралії та час від часу занурюється на околиці Великого Бар'єрного рифу, щоб зробити черговий чудовий кадр. Так було й цього разу.

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За словами Бланка, під час тритижневої дайв-подорожі біля північних околиць Великого Бар'єрного рифу він мав конкретну мету — сфотографувати товстолобих риб-папуг, які плавають разом. І, як видно з фото, йому це блискуче вдалося.

В океані безліч химерних мешканців, проте цей конкретний вид риб-папуг завжди тримається окремо. Характерною рисою представників цього виду є їхній неправильний прикус, випуклий лоб і значні розміри. Цікаво, що дорослі особини риб-папуг здатні досягати більше метра в довжину та важити близько 46 кілограмів. Для порівняння, приблизно стільки ж важить середній дорослий шимпанзе.

Великі розміри робить цих риб одними з найбільших риб-папуг і одними з найбільших рифових риб у світі. Крім того, відомо, що ці риби відіграють важливу роль в екосистемі — своїми незвичайними зубами вони згризають водорості з коралів. Також вони ковтають інший рифовий матеріал, а потім виділяють його у вигляді піску.

Бланк зазначає, що йому вдалося зробити знімок перед сходом сонця — він спустився до рифу, де дайвери вже помітили риб, які бовваніли у воді, і сподівалися зробити свій унікальний кадр. Однак того дня успіх був на боці Джоша. Після нетривалих спостережень йому вдалося помітити групу зі 40 особин риб-папуг, що скупчилися біля одного з коралів.

Тоді риби здавалися зовсім нерухомими та ніби зависли над рифом. Коли дайвер спробував наблизитися, риби-папуги лише щільніше скупчилися — місцями їхні тіла навіть стикалися одне з одним.

На щастя, для Бланка цей косяк риб виявився не таким полохливим, як більшість мешканців рифів, і йому вдалося зробити захопливий знімок незвичайних риб.

Раніше Фокус писав про те, що в глибині океану виявили гігантське 45-метрове чудовисько зі щупальцями.