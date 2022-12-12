Чудесное спасение. Экспериментальное лечение помогло 13-летней девочки достичь ремиссии лейкемии

Без этого лечения единственным вариантом для ребенка была бы паллиативная помощь.

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В 2021 году у 13-летней Алиссы диагностировали агрессивную форму лейкемии — острый Т-клеточный лимфобластный лейкоз. Ее рак крови не поддавался стандартному лечению. В том числе химиотерапии и трансплантации костного мозга, пишет Science Alert.

В лондонской детской больнице Грейт-Ормонд-Стрит (GOSH) девочку включили в клиническое испытание нового метода лечения, основанного на использовании генетически модифицированных иммунных клеток здорового добровольца.

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Спустя 28 дней рак перешел в стадию ремиссии, в результате чего врачи смогли провести повторную операцию по пересадке костного мозга, необходимую для восстановления иммунной системы. Через полгода 13-летняя Алисса чувствует себя хорошо и сегодня находится дома в Лестере, Центральная Англия, где получает необходимый последующий уход.

По словам представителя лондонской детской больницы Роберт Кьеза, улучшение состояния 13-летней Алиссы является "весьма чудесным", хотя медикам все еще необходимо отслеживать и подтверждать ее нынешнее состояние.

Отметим, что острый лимфобластный лейкоз является одним из наиболее распространенных видов рака у детей. Заболевание поражает клетки иммунной системы (В и Т-клетки), которые борются с вирусами и защищают иммунную систему.

По словам Кьеза, Алисса стала первым известным пациентом, которому дали Т-клетки с отредактированным основанием, что включает преобразование букв кода ДНК, которые содержат инструкции для определенного белка.

Еще в 2015 году исследователи из GOSH и Университетского колледжа Лондона разработали использование отредактированных Т-клеток для лечения В-клеточного лейкоза.

Однако во время использования данного метода для лечения других типов лейкемии исследователи столкнулись с тем, что Т-клетки, направленные на распознание и атаку раковых клеток, в конце концов уничтожали друг друга в процессе производства. В результате ученые внесли несколько дополнительных изменений ДНК в клетках с редактированным основанием — в результате они смогли нацеливаться на раковые клетки и больше не уничтожали друг друга.

По словам иммунолога-консультанта GOSH Васима Касима, данное экспериментальное лечение является самой сложной клеточной инженерией из всех существующих, которая открывает пути к другим новым методам лечения.

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